Đã khống chế đối tượng xông vào ngân hàng cố thủ, tự đâm vào bụng

19 giờ 40: Ông Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp nông thôn Biên Hòa cho biết đây không phải là một vụ cướp mà do một thanh niên bị "ngáo đá" xông vào quậy phá.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ, Phạm Văn Tuân đi vào ngân hàng như một khách hàng bình thường. Ngồi tại đây một lúc, bất ngờ Tuân giật một máy đếm tiền, ném vào vách ngăn bằng kính làm bể kính. Sau đó Tuân nhảy lên bàn, hoa chân múa tay khiến toàn bộ nhân viên và khách hàng hoảng sợ, bỏ chạy ra ngoài.

Khoảng 18 giờ 30, khi lực lượng chức năng xông vào để khống chế đối tượng, Tuân đã dùng một loại hung khí đâm vào bụng mình và đòi tự tử. Do vậy, lực lượng chức năng phải rút ra ngoài, tiếp tục vận động nhưng Tuân không nghe. Đến 19 giờ, có thể do quá mệt vì mất máu, Tuân bắt đầu kêu cứu. Lúc này lực lượng công an giả dạng người dân vào bên trong sơ cứu và khống chế Tuân, đưa đi cấp cứu.

Ông Truyền cho biết thêm, tài sản thiệt hại gồm một máy đếm tiền, một máy vi tính và một số tấm kiếng làm vách ngăn.

Sau khi được Cơ quan Công an cho phép, ngân hàng đã nhanh chóng dọn dẹp và sửa chữa các hư hỏng ngay trong đêm nhằm đảm bảo giao dịch bình thường vào ngày hôm sau (16/12/2015).

Văn phòng đại diện khu vực miền Nam đã cử Lãnh đạo Văn phòng đại diện và Trưởng phòng chuyên đề 03 xuống hiện trường để phối hợp xử lý kịp thời.





Đối tượng có biểu hiện "ngáo đá" . Ảnh: người dân cung cấp

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai điều động hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Cảnh sát có vũ trang phong tỏa và không ngừng kêu gọi thanh niên ra ngoài nhưng chưa có kết quả.

18 giờ 20: Theo một lãnh đạo Phòng Hành chính của Trụ sở Agribank phía Nam, hiện chưa có yêu sách gì về tiền bạc từ đối tượng này. Vị này cho biết đối tượng đột nhập có biểu hiện ngáo đá. Khi vào đến ngân hàng, người này đã đập phá và dùng mảnh kính vỡ tự rạch bụng, gây thương tích.





Đối tượng nhảy lên bàn hoa tay múa chân. Ảnh người dân cung cấp

18 giờ 25: Công an tỉnh Đồng Nai và Công an Biên Hòa đã huy động nhiều lực lượng đến hiện trường, bao gồm cảnh sát hình sự, cảnh sát 113 và các lực lượng khác.

Ảnh người dân cung cấp

Tuy nhiên, một nguồn tin từ công an cho biết công an sẽ tiếp tục ra soát. Một trong những lo lắng lúc này là tránh kẻ đột nhập có thể manh động và tự gây thêm thương tích cho mình.

Xe chữa cháy và cứu thương được điều đến hiện trường. Giao thông khu vực này hỗn loạn bởi người hiếu kỳ.

