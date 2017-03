Đã làm rõ mắt xích quan trọng của đường dây đánh tráo nhãn mác sữa

Sau khi bóc gỡ đường dây nhập lậu và đánh tráo trên 10 nghìn sản phẩm sữa Ensure, qua đấu tranh Công an TP Huế đã làm rõ, xác định Nguyễn Khởi Tín (biệt danh Cu Sữa, 32 tuổi, trú tại TP Hồ Chí Minh) là một trong những mắt xích quan trọng của vụ án. Tín khai, hắn nhận sản phẩm sữa Ensure từ Công ty TNHH một thành viên Minh Đạt Phú (có trụ sở tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), sau đó thuê Nguyễn Văn Hùng (41 tuổi, trú tại 13/6 đường Cửa Trài, TP Huế) chở sữa Ensure màu cam đến nhà bà Dung (nơi Công an phát hiện và thu giữ lô sữa vi phạm) để thay đổi nhãn mác từ màu cam sang màu xanh nhằm phân phối và tiêu thụ trên địa bàn TP Huế.

Nhãn mác màu xanh sữa Ensure do Tín thuê một đối tượng khác tên là Phong làm nghề “cò mồi” tại chợ Lớn, TP Hồ Chí Minh làm. Sau khi thay đổi nhãn mác, Tín nhập số sản phẩm này cho Doanh nghiệp tư nhân Vạn Thành, đường Đào Duy Anh, TP Huế…

Sở dĩ thay đổi nhãn mác là do thị hiếu khách hàng ưa chuộng nhãn sữa Ensure màu xanh hơn nhãn màu cam và việc thay đổi nhãn mác này trừ các chi phí liên quan sẽ thu lợi nhuận từ 700-800 đồng/lon. Nhưng theo ghi nhận từ thị trường, cùng loại sản phẩm mỗi lon sữa Ensure nhãn màu xanh có độ chênh lệch giá 1.500 đồng so với nhãn màu cam...

Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra Công an TP Huế tiếp tục làm việc với Nguyễn Xuân Minh (29 tuổi, trú tại An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Minh Đạt Phú, Đà Nẵng. Minh khai nhận: Ngày 5/2/2012, công ty có nhập 1.000 thùng sữa Ensure lon, với giá 20.500 USD từ Công ty PLETRADING ở Mỹ. Đây là 1 trong 29 mặt hàng mà công ty nhập về cảng Tiên Sa, Đà Nẵng...

Tuy nhiên, vào giữa tháng 4/2012, Tín giới thiệu cho Minh bán 350 thùng sữa Ensure cho Doanh nghiệp tư nhân Vạn Thành là chưa có hóa đơn và chưa được Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đạt yêu cầu nhập khẩu cho mặt hàng sữa Ensure và cũng chưa được Hải quan Đà Nẵng cho thông quan. Cũng theo Minh, việc làm của Tín (anh trai Minh) không có sự bàn bạc, đồng ý, mà Tín đã tự đánh tráo nhãn mác sữa Ensure từ màu cam sang màu xanh là do thu lợi cá nhân.

Chiều 7/6, Công an TP Huế đã làm việc với ông Trương Tuấn Huy, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Đại diện Sở hữu công nghiệp châu Á (địa chỉ tại quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh). Ông Huy được Công ty Abbott Laboratories tại Việt Nam ủy quyền đối tác bảo vệ nhãn hiệu Abbott tại Việt Nam. Ông Huy đã cung cấp ba mẫu sữa Ensure loại 237ml do Mỹ sản xuất, trong đó có 1 mẫu chai nhựa, 1 mẫu lon màu xanh cùng 1 mẫu lon màu vàng để cơ quan điều tra so sánh với sản phẩm đang tạm giữ.

Theo nhận định ban đầu, nhãn lon sữa vàng do ông Huy cung cấp có nhiều khác biệt so với nhãn lon màu vàng mà các đơn vị nhập về để tráo thành lon nhãn xanh làm giả bán ra thị trường, trong đó khác biệt lớn nhất là nhãn ông Huy cung cấp có chỉ dẫn bằng tiếng Việt, trong khi nhãn kia chỉ toàn tiếng Anh...

Hiện, Cơ quan điều tra Công an TP Huế đang tiếp tục điều tra làm rõ những nghi vấn của khách hàng liên quan đến việc thay đổi nhãn mác sữa Ensure từ màu cam sang màu xanh. Ngoài mục đích thu lợi nhuận bất chính, lừa dối khách hàng thì còn mục đích nào khác? Vì có thông tin cho rằng, đã có một số sản phẩm sữa nhập lậu từ cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), Lao Bảo (Quảng Trị) đã hết hạn sử dụng nhưng thay đổi nhãn mác bán ra thị trường. Hoặc một số sản phẩm sữa trưng bày mẫu (không bán ra thị trường) được thu gom từ nước ngoài về Việt Nam thay đổi nhãn mác để bán và lừa bịp người tiêu dùng...





Theo Công Bình (CAND)