Đà Lạt: Cãi nhau, nam thanh niên bị bạn gái đâm tử vong

(PLO)- Ngày 14-10, ông Nguyễn Tấn Vũ - Trưởng Công an TP Đà Lạt cho biết: Chưa đầy một ngày sau khi xảy ra vụ án giết người tại hẻm 41 An Dương Vương, Đà Lạt, cơ quan công an đã bắt giữ được hung thủ.