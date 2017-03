Đà Lạt: Một đêm hai vụ án mạng

Hai nạn nhân được xác định là Trần Thiện Anh Duy (21 tuổi), trú tại đường Nguyễn An Ninh (TP. Đà Lạt) và Nguyễn Anh Nam (18 tuổi), trú tại xã Đà Loan, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).



Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 18 giờ ngày 5/7, do có mâu thuẫn từ trước nên khi Trần Thiện Anh Duy đi chơi đến đầu đường Nguyễn Công Trứ, phường 2, TP. Đà Lạt thì bị một đối tượng tới gây sự. Trong lúc hai bên dùng hung khí xô xát, đối tượng này đã rút dao từ trong người ra đâm Duy tử vong.



Khoảng gần 1 tiếng sau, tại khu vực cổng sau Trường Đại học Đà Lạt cũng đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, nạn nhân là Nguyễn Anh Nam.



Được biết, sau một ngày làm việc, Nam tới tiệm internet chơi thì phát sinh mâu thuẫn với một đối tượng gần đó. Trong lúc lời qua tiếng lại, Nam đã bị đâm liên tiếp vào người 16 nhát dao gây tử vong tại chỗ.



Vụ việc đang được cơ quan Công an Lâm Đồng điều tra, làm rõ.



Theo Ngô Khắc Lịch

(Gia Lai Online, Dân trí)