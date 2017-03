Đã mất xe còn bị đâm trọng thương

Cùng lúc đó, phát hiện một nam thanh niên khác điều khiển xe Yamaha Nouvo đi ngay đằng sau đối tượng lấy trộm chiếc xe máy của mình, anh Đức xông đến giằng co với đối tượng này và bị đối phương rút dao nhọn trong người ra đâm nhiều nhát lên người gây thương tích nặng. Sau đó, người dân xung quanh đã vây bắt đối tượng, giao cho Công an phường Ô Chợ Dừa xử lý. Đối tượng này được Công an phường Ô Chợ Dừa giao cho Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa giải quyết.

Lã Viết Tuấn, SN 1981, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng, đối tượng đâm trọng thương anh Đức khai tối 14-12, đã đi cùng một số đối tượng đến phường Ô Chợ Dừa và mang dao theo người. Khi đến phố Hoàng Cầu, Tuấn thấy anh Đức hô hoán, rồi xông vào giằng co với mình nên đã rút dao đâm anh Đức. Căn cứ vào hành vi phạm tội của Lã Viết Tuấn, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã quyết định tạm giữ hình sự đối tượng này, tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Hà Trang (ANTĐ)