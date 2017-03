Đà Nẵng: Ba ôtô húc nhau, quốc lộ 1A bị tắc gần hai giờ

Theo những người chứng kiến, ôtô tải nhẹ biển kiểm soát 43H-4214 bất ngờ thắng gấp khiến ôtô tải 43K-8790 chạy cùng chiều đâm vào phía sau. Tiếp đó, ôtô khách 67L-3614 đâm tiếp vào đuôi ôtô tải 43K-8790. Cả ba xe hư hỏng nặng, một số người trên xe khách bị thương nhẹ. Tai nạn đã gây ùn tắc giao thông trên quốc lộ 1A gần hai giờ đồng hồ.

Nhiều ngày qua, trên tuyến quốc lộ 91 đi hướng về Châu Đốc (An Giang) thường xảy ra tình trạng kẹt xe nhiều tiếng đồng hồ tại phà Vàm Cống. Mặc dù tỉnh An Giang đã huy động thêm phà nhưng vẫn không giải quyết được tình hình. Người dân ở đây cho biết do lượng khách du lịch đổ về An Giang tăng quá cao.