Đà Nẵng: Bể hụi, nhà một chủ hụi bị đập phá

Những người hàng xóm của bà Thanh cho hay các chủ nợ đập phá nhà do bà Thanh không có khả năng chi trả nợ trong đường dây chơi biêu (hụi). Được biết số tiền bà Thanh nợ lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Sau khi hất tung cánh cửa sắt trước nhà bà Thanh và đập nát hai cánh cửa gỗ phía trước phòng khách, các chủ nợ ùa vào khuân vác những gì còn sót lại trong nhà để trừ nợ. Tủ lạnh, tivi, giường, tủ gỗ, bàn ghế, chén, ly tách... và thậm chí cả những chiếc móc phơi quần áo nhà bà Thanh cũng được họ mang đi hết. Chiều tối qua, lối vào nhà bà Thanh trên đường Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu) vẫn còn hàng chục người tụ tập chờ bà Thanh về để đòi nợ.

Bà Nguyễn Thị M. cho biết bà tham gia chơi biêu với bà Thanh hơn bốn năm nay. Trước đây, bà Thanh làm ăn rất có uy tín trong giới chơi biêu ở Đà Nẵng, chung chi sòng phẳng. Nhờ vậy bà Thanh huy động vốn được rất nhanh, ước gần 100 tỷ đồng. Hơn ba tháng nay, bà Thanh không trả lãi lẫn gốc cho các con biêu nên hàng trăm người liên tục kéo đến nhà bà Thanh để đòi nợ. Theo bà Ph. (quận Liên Chiểu), trước kia bà tham gia chơi biêu theo tháng. Đầu năm 2008, bà Thanh đưa ra chiêu chơi biêu theo ngày với lãi suất hấp dẫn: Mỗi ngày nộp hai triệu đồng, một tháng sẽ nhận 4,5 triệu đồng tiền lãi. Bà Ph. đã cùng vài người hùn hạp góp đủ hai triệu đồng/ngày nộp cho bà Thanh nhằm kiếm lãi. Nay bị bà Thanh giật biêu, bà Ph. không biết làm sao đòi lại được.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Công an quận Liên Chiểu cho biết công an đã mời bà Thanh để hỏi đã huy động bao nhiêu vốn, đầu tư vào mục đích gì. Tuy nhiên, công an chỉ đứng ra bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực trên. “Riêng việc điều tra, xác minh cũng như khởi tố bà Thanh thì chưa. Chúng tôi sẽ hướng dẫn người dân đến các cơ quan chức năng có liên quan để được giải quyết. Nếu phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, tất nhiên chúng tôi sẽ vào cuộc” - thượng tá Hùng nói.