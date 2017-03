Đà Nẵng chống tội phạm đòi nợ thuê

Sáng 4/12, tại buổi khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND Đà Nẵng khóa VIII, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố Nguyễn Thanh Quang cho biết, cử tri đang lo ngại tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, nhất là hiện tượng đòi nợ thuê mới xuất hiện và đang có chiều hướng gia tăng.



Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế thành phố cho thấy 10 tháng qua, 32 vụ đòi nợ thuê dẫn đến bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản… đã xảy ra. Gần 80 người bị khởi tố, đa phần đều có tiền án, tiền sự.



Trao đổi với PV, đại tá Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công an Đà Nẵng cho biết các băng nhóm đòi nợ thuê xuất hiện từ đầu năm. Nhiều vụ do tội phạm ở các tỉnh phía Bắc đến gây án. Các năm trước, hiện tượng này hầu như không có, song gần đây xảy ra khá nhiều. Năm qua, công an đã lập chuyên án để theo dõi 33 băng nhóm với gần 300 người tình nghi. "Tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục trấn áp loại tội phạm này", ông Sơn nói.



Trong năm 2012, Đà Nẵng đã phát hiện, xử lý 90 vụ mua bán trái phép ma túy với 115 bị can (tăng 44% so với năm 2011). Tình hình sử dụng ma túy tổng hợp, thuốc có chứa chất ma túy tăng cao trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và diễn ra phổ biến tại các quán bar, karaoke, nhà trọ…



Số liệu từ các cơ quan tố tụng còn cho thấy, hơn 40% số người phạm tội bị bắt không có công ăn việc làm. Trên 80% số vụ ly hôn có nguyên nhân từ bạo hành gia đình. "Điều này cho thấy công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội trên một số lĩnh vực chưa đạt hiệu quả, tồn tại nhiều hạn chế, bất cập", báo cáo của Ban Pháp chế nêu.





Theo Nguyễn Đông (VNE)