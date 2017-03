Đà Nãng: Cướp tiệm vàng để chung độ bóng đá

“Nguyên nhân là do đối tượng thua độ bóng đá 40 triệu đồng nên vào tiệm vàng cướp để về chung độ” - Đại tá Sơn cho hay.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 14-6, một nam thanh niên đi xe máy, bịt mặt đã chạy vào tiệm vàng Khải Hoàn (ở phường Mân Thái, quận Sơn Trà do bà Lê Thị Nhường làm chủ) dùng đá đập vỡ tủ kính cướp gần 10 cây vàng. Sau khi khám nghiệm hiện trường và xem băng ghi hình, công an xác định đối tượng cướp tiệm vàng đã đi xe máy hiệu Sirius 43X5-7178. Qua xác minh, chiếc xe này hiện do Trần Thanh Sinh (20 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) làm chủ. Nhưng xe này thường do anh rể của Sinh là Đặng Văn Bình mượn đi. Các trinh sát nhanh chóng vào cuộc.

Đối tượng Bình bị bắt giữ sau khi cướp gần 10 cây vàng để chung độ bóng đá. Ảnh: LÊ PHI

Đến 20 giờ cùng ngày, lực lượng trinh sát đã bắt giữ Bình cùng tang vật là 23 chỉ vàng, một dây chuyền cùng xe máy nói trên. Bình khai nhận khi chạy xe qua tiệm vàng Khải Hoàn thì nảy sinh ý định cướp. Cướp xong, Bình về kể cho vợ nghe và nhờ Sinh bán giúp bốn nhẫn vàng để giúp bạn chuộc xe máy. Sau đó, Bình lấy 10 chỉ vàng để trả nợ tiền cá độ bóng đá. Số vàng còn lại Bình cất giấu tại nhà vợ.

LÊ PHI