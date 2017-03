Đà Nẵng: Không bù giá vật tư cho công trình chậm tiến độ

Địa phương này cũng chỉ xét bù giá đối với vật tư có biến động tăng 10% trở lên so với dự toán đã được duyệt.

Theo ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng, địa phương này đã hoàn tất việc di dời 41 hộ dân vùng sạt lở ven sông Cu Đê (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) đến nơi ở mới. Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn còn 44 hộ dân với 173 nhân khẩu còn ở vùng nguy cơ sạt lở đất, cần phải di dời trước mùa mưa.

Theo Ban quản lý dự án công trình đường Bạch Đằng Đông, các đối tượng đã được bố trí đất vào các dự án nhưng chưa hoàn thành thủ tục nộp tiền sử dụng đất và giao nhận đất phải liên hệ với ban để hoàn tất thủ tục này vào cuối tháng 6-2008. Đó là các dự án khu dân cư An Mỹ; khu dân cư An Cư 3; khu dân cư An Nhơn 1; khu dân cư Nại Hiên Đông; khu dân cư Mân Thái (DA 85); khu dân cư Tuyên Sơn mở rộng; khu dân cư An Hải Bắc (DA 85); khu dân cư Nam cầu Trần Thị Lý; khu dân cư An Hòa và An Hòa 4 giai đoạn một. Quá hạn trên, ban sẽ thu hồi lô đất để bố trí cho các hộ giải tỏa khác có nhu cầu sử dụng.