Đà Nẵng: Không dẹp bớt tội phạm, lãnh đạo sẽ bị điều chuyển

Ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) vừa có văn bản chỉ đạo giám đốc Công an TP, thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã yêu cầu thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy về vấn đề an ninh trật tự (ANTT) và an toàn giao thông (ATGT).

Ông Thơ yêu cầu các đơn vị trên khẩn trương xây dựng các giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo ANTT, ATGT trên địa bàn TP.

Cụ thể, các sở, ban, ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao cần chủ động phối hợp kịp thời với lực lượng công an để đảm bảo cao nhất hiệu quả công tác ANTT, ATGT trên địa bàn TP. Tham mưu đề xuất và xử lý ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền không quá năm ngày làm việc đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền xử lý và 10 ngày làm việc đối với các kiến nghị phải có sự tham gia của cơ quan, đơn vị liên quan.

Công an TP Đà Nẵng phá án trên địa bàn. Ảnh: CATP

Theo đó, thủ trưởng các đơn vị trên phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước chủ tịch UBND TP về việc chậm trễ trong công tác tham mưu, phối hợp khi có yêu cầu từ lực lượng công an gây ảnh hưởng đến hiệu quả công tác đảm bảo ANTT, ATGT.

Trong khi đó, ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) yầu cầu chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường tăng cường đi thực tế cơ sở, trực tiếp tham gia (theo chế độ định kỳ và đột xuất) với các lực lượng tuần tra, kiểm soát nhằm nắm chắc diễn biến tình hình để kịp thời chỉ đạo giải quyết, hạn chế việc xử lý các vụ việc phát sinh trên địa bàn thông qua chế độ báo cáo.

Ngoài chế độ kiểm tra đột xuất, duy trì lịch kiểm tra thực tế định kỳ ít nhất một lần/tháng đối với chủ tịch UBND quận, huyện và hai lần/tháng đối với chủ tịch UBND các xã, phường.

Ông Huỳnh Đức Thơ cũng giao Công an TP Đà Nẵng chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các ngành chức năng xây dựng chỉ số đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm đối với thủ trưởng các sở, ngành và chủ tịch UBND các cấp trong việc đảm bảo ANTT, ATGT trên địa bàn.

Theo đó, từ ngày có kết luận của Thường trực Thành ủy, nếu tình hình ANTT, ATGT trên trên địa bàn và theo lĩnh vực được giao phụ trách không có chuyển biến tích cực thì không xét thi đua, khen thưởng năm 2015 đối với các tập thể và cá nhân liên quan; sau sáu tháng, điều chuyển chủ tịch UBND cấp xã, phường; sau một năm, kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét trách nhiệm của chủ tịch UBND quận, huyện và thủ trưởng các sở, ngành.