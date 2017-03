ĐÀ NẴNG: Lũ lớn nhất có khả năng xuất hiện vào tháng 11

Theo nhận định của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Đà Nẵng, trong năm 2009, số bão và áp thấp nhiệt đới biển Đông có khả năng xuất hiện nhiều hơn và sớm hơn quy luật trung bình nhiều năm. Trong đó sẽ có khoảng 1-2 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến Đà Nẵng. Tình hình mưa lũ năm nay cao hơn và xảy ra muộn hơn trung bình nhiều năm, lượng mưa lớn nhất tập trung từ thời kỳ giữa tháng 10 đến tháng 12. Các con sông thuộc Đà Nẵng có khả năng xuất hiện 3-5 đợt lũ, cơn lũ lớn nhất có khả năng xuất hiện vào tháng 11, cao hơn trung bình nhiều năm, mức báo động ba và cao hơn đỉnh lũ năm 2008.

Được biết, trong năm 2008, Đà Nẵng thiệt hại do lũ không đáng kể nhưng do mưa, lũ kéo dài gây lũ cục bộ tại một số huyện và một số công trình giao thông, ước thiệt hại khoảng một tỷ đồng. Thiệt hại về bão trên đất liền cũng không đáng kể nhưng trên biển tàu thuyền bị nạn và bị chìm khá cao, có một tàu bị cháy và chìm làm mất tích một thuyền viên, hai thuyền viên bị bỏng và 14 thuyền viên được tàu cá khác của thành phố đưa vào cấp cứu tại Trung Quốc, năm tàu bị chìm, đã tổ chức ứng cứu 53 thuyền viên vào đất liền an toàn, ước tính thiệt hại về tàu thuyền khoảng 10 tỷ đồng.