Đà Nẵng phá chuyên án, bắt “trùm” ma túy cùng súng ngắn

Ngày 11-4, thay mặt UBND TP, Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đã thưởng “nóng” các đơn vị thuộc Công an TP vì thành tích phá chuyên án ma túy quy mô lớn và khám phá đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh.



Khen thưởng lực lượng phá án. Ảnh: TT

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm đến giữa tháng 3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy – PC47 (Công an Đà Nẵng) phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ các tỉnh phía Bắc vào Đà Nẵng tiêu thụ với số lượng lớn do NVH cầm đầu. Các nghi phạm tham gia trong đường dây này hoạt động rất tinh vi, quy tụ nhiều người có tiền án nên rất manh động. PC47 đã xác lập chuyên án, triệt phá đường dây này.

Qua đấu tranh, PC47 đã bắt giữ nghi phạm cầm đầu cùng hai “chân rết”, thu giữ gần 1.000 viên thuốc lắc, 800 g ma túy đá và một số gói heroin. Khám xét khẩn cấp nơi ở của NVH. thu giữ thêm một khẩu súng và hai chiếc xe ô tô. Hiện ban chuyên án đang tiếp tục triển khai, mở rộng đấu tranh để truy bắt các nghi phạm còn lại trong đường dây này.

* Một chuyên án khác của Công an TP cũng được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ khen thưởng đột xuất trong đợt này là chuyên án triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy liên tỉnh.

Trước đó, vào ngày 7-4, lực lượng chống cướp giật và các loại tội phạm khác (Công an TP Đà Nẵng) nhận được tin báo của người dân về việc bị mất trộm chiếc xe Honda SH. Qua truy xét, công an phát hiện chiếc xe này đang nằm trong kho hàng của một công ty ở phường Hòa An (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Tại thời điểm kiểm tra, còn phát hiện thêm ba chiếc máy loại sang khác như: SH, Lead (Honda)... Bước đầu, các nghi phạm trong đường dây này khai nhận đã trộm cắp 24 chiếc xe máy đắt tiền rồi chuyển vào TP.HCM tiêu thụ.

Việc truy xét, bắt giữ đường dây này được chuyển sang Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) tiếp tục điều tra, xử lý.

Đây là hai đường dây tội phạm lớn nên chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.