Đà Nẵng: Phá đường dây ghi đề hàng tỷ đồng

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Đà Nẵng vừa phá thành công và hoàn tất thủ tục điều tra để chuyển sang VKS phê chuẩn lệnh khởi tố các đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề quy mô lớn trên địa bàn.







Lập biên bản phạm tội đối với Thái Thị Thùy Vân tại nhà riêng. Ảnh C.A.



Theo Công Bính (DT)



Sau một thời gian tiến hành điều tra, giữa tháng 9 vừa qua các trinh sát bắt quả tang tại một ngôi nhà trên đường Yên Khê 1 (do đối tượng Trương Thị Công Vui làm chủ) gồm 9 tờ tịch đề với số tiền thể hiện khoảng 100 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan khác.Cùng thời điểm trên, lực lượng Công an cũng đã ập vào một ngôi nhà ở đường Trần Cao Vân (do Thái Thị Thùy Vân làm chủ), bắt quả tang Hồ Thị Gái (trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) đang nhận tịch đề qua điện thoại của các con bạc. Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 153 tịch đề với số tiền thể hiện hơn 1 tỷ đồng và 21 tờ giấy tính tiền chung chi của các con bạc.Ngoài ra, hai đối tượng khác cũng bị bắt quả tang là Thái Hà (tạm trú trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) mang theo 20 tịch đề với số tiền trên tịch hơn 27 triệu đồng, Nguyễn Thanh Dũng (trú tổ 63, phường Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng) mang theo 6 tịch đề với số tiền 10 triệu đồng đến cho Vân tập hợp. Khám xét tại phòng ngủ của Vân, lực lượng Công an còn phát hiện 32 tịch đề khác, lập biên bản tạm giữ trên 42 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan khác.Hồ Thị Gái khai từ tháng 5, y tham gia chung vốn (tỷ lệ 50-50%) với Vui để tổ chức điều hành đường dây ghi đề này. Hàng ngày, Gái đến nhà Vui để nghe, đọc tin nhắn do các con bạc chuyển đến máy điện thoại di động của Vui. Mỗi ngày Gái trực tiếp tổng hợp từ máy của Vui từ 15-20 triệu đồng. Ngoài ra, Gái và Vui còn tổng hợp các tịch đề của Thái Thị Thùy Vân và 10 “mối” khác chuyển đến tận nhà.Được biết, từ cuối năm 2012, tình trạng ghi đề ở Đà Nẵng nở rộ, trong đó có đường dây quy mô lớn do Trương Thị Công Vui và Thái Thị Thùy Vân làm chủ. Đây là đường dây có móc nối với nhau nhằm làm nơi giao dịch giữa nhà cái và con bạc với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.Hiện cơ quan Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trương Thị Công Vui, Hồ Thị Gái, Thái Thị Thùy Vân và các đối tượng khác về hành vi “tổ chức đánh bạc”; đồng thời điều tra làm rõ một số đối tượng khác có liên quan trong đường dây đánh bạc này.