Đà Nẵng: Số người chết vì tai nạn giao thông tăng 35%

Địa bàn xảy ra tai nạn giao thông nhiều là tuyến Quốc lộ 1A qua các quận Liên Chiểu, Cẩm Lệ, huyện Hoà Vang. Nguyên nhân xảy ra tai nạn là do ý thức của người tham gia giao thông chưa tốt, không chấp hành Luật Giao thông đường bộ, uống rượu bia khi tham gia giao thông. Để chấn chỉnh tình trạng mất an toàn giao thông, Đà Nẵng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền đến các đối tượng điều khiển phương tiện giao thông.

Ông Nguyễn Hữu Cường, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Đà Nẵng nói: “Ban An toàn giao thông thành phố sẽ tham mưu cho UBND thành phố Đà Nẵng có văn bản chỉ đạo cho các ngành các cấp các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Đặc biệt trong chiến dịch sắp tới sẽ tập trung tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ sửa đổi năm 2008, có hiệu lực từ 1/7 tới. Ngoài ra Ban ATGT thành phố chỉ đạo các cơ quan công an tăng cường tuần tra kiểm soát những điểm dễ gây tai nạn giao như đường Tôn Đức Thắng, Trường Chinh, Ngũ Hành Sơn...”./.