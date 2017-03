Đà Nẵng “sốt” đất

Ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng, cho biết nguyên nhân chính của cơn “sốt” giá đất ở Đà Nẵng là dấu hiệu môi trường đầu tư tại TP lớn nhất miền Trung này đang thay đổi. Đà Nẵng đang thu hút đầu tư và được xếp hạng thứ hai về thu hút đầu tư trên toàn quốc trong ba năm qua. Các nhà đầu tư đổ xô vào TP này là do cơ sở hạ tầng của Đà Nẵng phát triển tốt, tình hình an ninh trật tự xã hội cũng tốt nhất trong mấy năm qua. Một nguyên nhân khác là do dân số TP ngày càng tăng. Nhiều người dân đã rút tiền để đầu tư vào đất kiếm lợi nhanh hơn so với gửi tiền vào ngân hàng.