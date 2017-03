Đà Nẵng: Thi công cao ốc, nhà dân nứt

Công trình khu căn hộ cao cấp phường Thạc Gián do Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - miền Trung thi công, bắt đầu triển khai khoảng tháng 1-2009. Theo ông Trần Văn Thuận, Phó Giám đốc Công ty Hoàng Anh Gia Lai - miền Trung: “Việc thi công gây chấn động mạnh là do máy móc đôi khi gặp sự cố nhưng chỉ lâu lâu với có một lần. Còn các vết nứt xuất hiện nhà dân, chúng tôi chưa tìm hiểu kỹ nhưng phần lớn do việc giải phóng mặt bằng trước đây gây nên chứ không phải do đơn vị thi công chúng tôi”.