Đà Nẵng triệt phá đường dây gái gọi 9X

Ngày 9- 10, đại tá Võ Tương, trưởng Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hữu Sơn (SN 1957) và Nguyễn Minh Nhật (SN 1972, cùng trú Q. Thanh Khê)về hành vi “tổ chức mại dâm”.

Trước đó, các trinh sát bất ngờ ập vào một khách sạn trên đường Nguyễn Hữu Thọ (Hải Châu), bắt quả tang hai cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Hai gái mại dâm Phạm Thị H. (SN 1992) và Khiên Huỳnh Anh Ph. (SN 1990, cùng trú huyện Hiệp Đức - Quảng Nam) đã thừa nhận hành vi bán dâm của mình. Theo lời khai của H. và Ph., Nguyễn Hữu Sơn và Nguyễn Minh Nhật dắt mối cho H. và Ph. đi khách. Mỗi lần đi khách, Sơn và Nhật thu tiền môi giới 150.000 đồng/khách. Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm Nguyễn Văn Út (SN 1969, trú Q. Sơn Trà, hành nghề xe ôm) cùng 3 gái mại dâm khác là Nguyễn Thị Thu Th. (SN 1993, trú Q. Hải Châu), Nguyễn Thị L. (SN 1990) và Châu Kiều O. (SN 1996, cùng trú huyện An Biên -Kiên Giang). Tại cơ quan công an, các gái mại dâm khai nhận, từ năm 2011 đến nay, dưới sự điều hành của “bố già” Nguyễn Hữu Sơn, Nhật và Út đã nhiều lần đưa các cô đến khách sạn, nhà nghỉ để bán dâm.





Theo H.Dũng (NLĐO)