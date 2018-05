Đà Nẵng xử lý 541 người nước ngoài vi phạm pháp luật

Đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Hữu Tiếp (Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an) làm trưởng đoàn vừa kết thúc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Đà Nẵng.



Nhiều người nước ngoài đang tìm đến TP Đà Nẵng làm việc. Ảnh: HOÀI AN.

Đoàn này đã làm việc với 6 đơn vị có liên quan đến việc quản lý xuất nhập cảnh, cư trú, lao động của người nước ngoài (Sở Ngoại vụ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, BQL Khu công nghiệp và chế xuất, BQL Khu Công nghệ cao, quận Sơn Trà, quận Cẩm Lệ).

Theo đó, trong 3 năm qua (từ 2015- 2018) số lượng người nước ngoài đến Đà Nẵng ngày càng đông. Xuất hiện một số vụ việc vi phạm pháp luật của người nước ngoài, như: tổ chức đánh bạc qua mạng, trộm cắp, cướp giật, vi phạm về xuất nhập cảnh. Công an TP Đà Nẵng đã xử lý 378 vụ/ 541 đối tượng người nước ngoài vi phạm, trong đó chủ yếu vi phạm về nhập cảnh trái mục đích.

Thanh tra Bộ công an kiến nghị TP Đà Nẵng cần chỉ đạo để tất cả các cơ sở lưu trú trên địa bàn triển khai thực hiện khai báo tạm trú qua mạng Internet theo quy định.

Đối với việc quản lý đối với lao động nước ngoài, tại Đà Nẵng có tình trạng giấy phép lao động của người nước ngoài được cấp sau khi đã nhập cảnh. Điều này không đúng với quy định về quản lý lao động nước ngoài.

Một số vướng mắc trong quá trình thực hiện quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú của người nước ngoài, như: Luật Đầu tư quy định, người nước ngoài nếu góp vốn từ 50 triệu đồng thì được ưu đãi tạm trú, cư trú dài hạn.

Mức góp vốn quy định như trên là quá thấp, dễ bị người nước ngoài lợi dụng lách luật đến tạm trú với mục đích trái phép. Chế tài xử lý đối với các cơ sở lưu trú không khai báo hiện nay cũng quá thấp, chưa đủ sức răn đe đối với những trường hợp vi phạm.