Đã tìm thấy hai cháu bé mất tích

Công an huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết hai em học sinh nghi bị mất tích gây xôn xao dư luận trên địa bàn đã được công an đưa về nhà an toàn. Đó là em Nguyễn Đức Ninh (11 tuổi), Trịnh Văn Tài (13 tuổi) thuộc xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức. Trước đó gia đình hai em tố cáo một người đàn ông tên Nguyễn Vũ Thiện đã dụ dỗ hai em bỏ nhà đi đâu không rõ gần một tháng qua.

Tối 18-3, hai em Tài, Ninh được Thiện dẫn đi ngang qua huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai và người dân tại đây nghi vấn nên báo công an. Khi tiếp nhận thông tin từ Đồng Nai, Công an huyện Châu Đức đã cử người đến đưa cả ba về huyện Châu Đức để làm việc, lấy lời khai.

Hai em Tài và Ninh sau khi được đưa về nhà. Ảnh: TK

Qua điều tra bước đầu, cuối năm 2014, Thiện đến chùa ở thôn Quảng Tây (xã Nghĩa Thành) xin tá túc. Trong thời gian ở đây, Ninh và Tài thường hay qua chùa chơi rồi quý mến Thiện. Ngày 24-2, Thiện hẹn Tài và Ninh đến chùa rồi cùng nhau đi khỏi địa phương.

Trong thời gian “đi bụi”, Thiện đã có hành vi trộm cắp tài sản tại huyện Cẩm Mỹ để lấy tiền tiêu xài. Cách đây vài ngày, Thiện dẫn Ninh, Tài đi bộ từ quận Thủ Đức (TP.HCM) về Đồng Nai, trên đường đi Thiện nói với người đi đường là hai em bị cha mẹ ngược đãi để xin tiền. Buổi tối cả ba mắc võng ngủ lại ngoài đường.

Sáng 19-3, tiếp xúc với Pháp Luật TP.HCM, hai em Tài và Ninh đều khẳng định không bị Thiện dụ dỗ mà tự nguyện đi cùng Thiện lên TP.HCM chơi. Trong quá trình đi cùng, Thiện không có hành vi xấu đối với hai em mà còn cho ăn uống, thuê phòng nghỉ ngơi.

Công an huyện Châu Đức cho biết riêng về hành vi trộm cắp tài sản của ông Thiện sẽ giao cho Công an huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai điều tra làm rõ. Công an huyện Châu Đức không xử lý Thiện về hành vi dụ dỗ hai cháu Ninh, Tài bỏ trốn khỏi nhà. Gia đình cũng đã đưa Ninh, Tài về nhà để chăm sóc và không khiếu nại gì.