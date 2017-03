Đã trộm xe máy còn dám hối lộ hiệp sĩ

Trước đó, vào 14 giờ ngày 9-8, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Đội trưởng CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa) nhận được điện thoại của bảo vệ Ngân hàng Vietcombank Bình Dương (phường Phú Hòa) báo vừa xảy ra vụ trộm xe máy wave màu đen của anh Phạm Văn Dũng (ngụ Bình Dương). Lập tức anh Hải cùng các đồng đội chốt chặn các ngã tư đường.

Một lúc sau nhóm “hiệp sĩ” phát hiện có hai nam thanh niên đi hai chiếc xe máy, trong đó có một xe như mô tả chạy với tốc độ cao liền truy đuổi. Khi bị truy đuổi, một nghi can đã cản địa ép “hiệp sĩ” Hải vào những chiếc xe tải, tuy nhiên với quyết tâm không để cho bọn tội phạm chạy thoát, anh Hải phóng nhanh, vượt qua được kẻ cản địa.



Cuộc truy đuổi kéo dài hơn 4 km thì nghi can đi xe máy wave màu đen bị anh Hải ép vào lề nên ngã xuống đường. Nghi can này tiếp tục bỏ xe chạy bộ khoảng 100 mét thì bị “hiệp sĩ” Hải tóm gọn.

Khi bắt giữ, các “hiệp sĩ” nhận ra “người quen” Nguyễn Bá Phi. Tuần trước Phi bị các “hiệp sĩ” bắt giữ khi cùng đồng bọn đi xe máy không giấy tờ, trên người mang theo một cây đoản chuyên bẻ khóa xe. Khi “hiệp sĩ” Hải cùng đồng đội áp giải Phi về trụ sở công an thì nghi can hứa sẽ “bồi dưỡng” 20 triệu đồng cho các “hiệp sĩ” để xin được thả.

Tuy nhiên các “hiệp sĩ” đã cương quyết giao Phi về công an.

V. Ngọc