Đã vi phạm còn dọa đốt nhà Thanh tra giao thông (!)

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng người điều khiển phương tiện không chấp hành, tiếp tục cho xe tiến lên phía trước. Chỉ đến khi gặp xe lưu thông cùng hướng, không vượt lên được, tài xế 3 chiếc xe trên mới dừng lại nhưng đỗ xe giữa lòng đường, gây cản trở giao thông và không hợp tác với lực lượng chức năng.

Trong khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ, đã xuất hiện nhiều người lạ, đầu húi cua, xăm trổ đầy mình liên tục khiêu khích, dọa đốt nhà, đe dọa tính mạng người thân lực lượng Thanh tra giao thông. Các đối tượng trên chỉ bỏ đi khi có sự xuất hiện của phóng viên và lực lượng Cảnh sát 113 (công an tỉnh).

Sau gần 7 giờ bỏ xe giữa đường, lái xe Sùng Kim Sơn mới quay lại đưa xe vào cân và ký biên bản vi phạm hành chính.

Trước thái độ cương quyết của tổ công tác, sau gần 7 giờ bỏ xe giữa đường, đến khoảng 2 giờ sáng 24-7, các lái xe đành “xuống nước”, xin đánh xe vào cân.

Kết quả cân điện tử cho thấy: Xe ô tô BKS 23C-002.26 do lái xe Bùi Xuân Học điều khiển chở hàng vượt quá tải trọng cho phép của xe 107%; ô tô BKS 15C-046.49 do lái xe Nguyễn Thành Luân điều khiển chở hàng quá tải trọng cầu, đường 66%, quá tải trọng thiết kế xe 200%; xe tải BKS 15C-045.51 do tài xế Sùng Kim Sơn điều khiển, chở hàng vượt quá tải trọng cầu đường 75%, quá tải trọng xe 230%.

Với các lỗi trên, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe, yêu cầu đánh xe vào bến xe phía Bắc thành phố Hà Giang sang tải trước khi tiếp tục lưu thông trên đường.