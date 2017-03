Đã xác định danh tính người đàn ông bị đốt cháy

Chiều 7/6, nguồn tin từ Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết đã xác định được danh tính nạn nhân bị đốt cháy cùng xe máy là Nguyễn Đình Phong (SN 1984, trú tại xóm 3, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Hiện trường vụ một người đàn ông bị thiêu cháy cùng chiếc xe máy - Ảnh: Quốc Huy

Được biết, Phong là đối tượng nghiện ma túy từ lâu mới đi cai về, thời gian gần đây thường bỏ nhà đi lang thang và trộm cắp ở nhiều nơi.

Sáng 7/6, tại hiện trường, Công an tỉnh Nghệ An đã khám nghiệm hiện trường phát hiện một thanh sắt có nối dây phanh xe đạp, được xác định là công cụ để trộm chó mèo.

Hơn nữa, cách vị trí nạn nhân bị thiêu chết không xa có một chiếc túi, bên trong là một con mèo nặng gần 3kg.



Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

