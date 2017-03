Đã xác định được ba nghi can

Báo Pháp Luật TP.HCM số hôm qua (15-1) đã đưa tin “Công an TP Hải Phòng vừa ra lệnh bắt khẩn cấp một nữ quái bắn chết người ở Hải Phòng”. Đó là Phạm Thị Xuân, còn gọi là Xuân “điên”, Xuân “đàn ông” - nghi can tham gia vụ bắn chết Trần Đức Long, tự Long “tuýp” - một giang hồ đất cảng.

“Giang hồ số má” bị bắn

Trước đó, vào tối 7-1, Long đang ngồi uống bia tại vỉa hè trước Nhà văn hóa Lê Lợi (quận Ngô Quyền) đã bị một người áp sát, gí súng tự chế vào bụng Long bắn nát ổ bụng. Theo lời kể của các nhân chứng, có bốn người đi trên hai xe máy, đeo khẩu trang che kín mặt. Hai người tiến về phía Long. Vừa nhìn thấy họ, Long đứng dậy vùng chạy nhưng bị một người chặn đầu, ôm chặt. Đối tượng còn lại bình thản gí súng vào lưng bắn ngược lên vùng ngực nạn nhân. Sau khi nổ súng, bốn sát thủ lên xe rồ máy chạy đi mất. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ổ bụng bị bắn nát, vết đạn ghém xuyên lên đến ngực và chết sau đó một tiếng đồng hồ.

Thời gian gây án vào nhá nhem tối, ít người nhìn rõ hình dáng các hung thủ nhưng trong đó có một người ngoại hình là phụ nữ.

Hung khí được xác định là súng tự chế và đạn ghém (đạn hoa cải).

Cách đây năm năm, Long đã có số má trong giới giang hồ Hải Phòng, trước đây chuyên bảo kê các quán xá trên trục đường Thiên Lôi (đường vành đai chạy quanh Hải Phòng). Gần đây, Long mở rộng địa bàn ra quận Ngô Quyền và Lê Chân. Long năm nay 37 tuổi, từng có ba tiền án và nhiều tiền sự về các hành vi cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản...

Trước đây Long đã từng bị ám sát hụt. Sau lần chết hụt đó, Long thường xuyên mặc áo chống đạn bên trong. Tuy nhiên, do nắm bắt được cách ăn mặc đề phòng của Long nên lần này nhóm Xuân “điên” với cách bắn đã được tính toán kỹ lưỡng nên Long không thoát. Vào thời điểm Long chết vẫn đang mặc áo chống đạn trên người.

Chết vì đàn em thiếu nợ?

Sau khi xảy ra án mạng, một đoàn công tác của Tổng cục Cảnh sát đã xuống Hải Phòng phối hợp cùng công an địa phương phá án. Từ những thông tin ban đầu, cơ quan điều tra đã xác định được ba trong bốn nghi can thanh toán Long “tuýp”. Trong đó, Xuân “điên” ngụ tại phố Hai Bà Trưng (phường An Biên, quận Lê Chân) là chủ mưu, đồng thời trực tiếp cầm súng bóp cò sát hại Long. Hai đàn em của Xuân tham gia vụ này cũng được xác định danh tính, độ tuổi (20-25 tuổi) đang ngụ tại Hải Phòng. Đối tượng thứ tư còn lại đang được điều tra tiếp tục làm rõ. Khi cơ quan điều tra kiểm tra hành chính nhà bốn nghi can trên, Xuân “điên” cùng đàn em đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Mâu thuẫn dẫn đến việc Long bị bắn chết có thể liên quan đến một đàn em của Long vay nợ của băng Xuân “điên” những không chịu trả tiền. Do phía chủ nợ đe dọa nên con nợ tâu báo lên Long và Long đã lệnh cho đàn em đến dằn mặt Xuân “điên”. Dưới mắt Long, Xuân chỉ là một nữ giang hồ “chiếu dưới”, chuyên hoạt động cầm đồ và cho vay nặng lãi. Cay cú, Xuân đã lên kế hoạch bắn chết Long “tuýp”.

Đám tang của Long dự kiến được tổ chức rình rang với các nam thanh niên mặc vest đen, đeo kính đen đi bộ hộ tống quanh xe quan tài lăn bánh chầm chậm, diễu quanh tất cả đường phố lớn của thành phố cảng như đám tang của đàn chị Dung Hà trước đây.

Tuy nhiên, kế hoạch đưa tang đình đám này đã bị phá sản. lực lượng công an đã phân luồng, nhanh chóng giải tán đám đông để tránh ùn tắc giao thông, gây mất trật tự công cộng.