Đã xác định được tài xế xe tải tông và kéo lê CSGT 20 m

Luật sư Đặng Trường Thanh (Đoàn Luật sư TP.HCM): Tội giết người Xe tải là nguồn nguy hiểm cao độ, nếu người lái xe sử dụng xe tải tông vào người khác thì phải nhận thức được rằng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của nạn nhân. Trường hợp trên, tài xế xe đã đã không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, tông thẳng vào người chiến sĩ CSGT và kéo lê đi nhiều mét. Hành vi này của lái xe đã thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành của tội giết người với tình tiết định khung tăng nặng theo điểm d khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự, “Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân”. Về mặt lỗi, người tài xế phải nhận thức được xe tải là nguồn nguy hiểm cao độ, điều khiển xe tông thẳng vào chiến sĩ CSGT và kéo lê có thể gây ra hậu quả chết người. Người lái xe có thể mong muốn hậu quả xảy ra (trực tiếp) hoặc không mong muốn (gián tiếp) nhưng rõ ràng hành vi khách quan đã chứng minh có ý thức bỏ mặc. Như vậy điều đầu tiên có thể xác định đó là lỗi cố ý. Hậu quả chết người có thể xảy ra hoặc không thể xảy ra. Ví dụ trong trường hợp này, nếu chiến sĩ CSGT may mắn thì hậu quả chết người có thể không xảy ra nhưng đó là do yếu tố khách quan không ảnh hưởng đến việc định tội danh đối với người lái xe. Mặc dù mới nhìn qua nhiều người cho rằng ở đây người tài xế phạm hai tội là giết người và chống người thi hành công vụ. Tuy nhiên, về nguyên tắc một hành vi không thể xử lý hai tội. Không thể vừa xử lý tội giết người, lại xử lý tội chống người thi hành công vụ. Trong vụ việc này, xử lý người lái xe về tội giết người theo điểm d khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự là phù hợp. ĐỨC TRÍ ghi