"Đã xác định hung thủ vụ thảm sát tại tiệm vàng"

Lê Văn Luyện. Ảnh: CAND







Một số con dao được cho là tang vật vụ án bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: CAND



Trao đổi với PV tối 29/8, thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết, đã xác định được hung thủ vụ thảm sát tại tiệm vàng. Tuy nhiên, do vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra nên Ban chuyên án chưa thể tiết lộ danh tính hung thủ hay bất cứ thông tin nào khác.Theo nguồn tin của PV, rạng sáng 30/8, nhiều điều tra viên đã có mặt tại khu vực ngoại thành Hà Nội để truy bắt nghi phạm, được cho là đang lẩn trốn tại đây.Trước đó trưa 29/8, sau ít phút họp, lực lượng trinh sát của Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) đã ập vào một ngôi nhà 3 tầng đối diện UBND xã Thanh Lâm (Lục Nam, Bắc Giang). Gia đình này có Lê Văn Luyện (18 tuổi) được xác định là nghi phạm của vụ án. Tuy nhiên, vào thời điểm trên, anh ta không có mặt ở nhà.Trưa 29/8 khám xét ngôi nhà, công an thu được một số hung khí gồm dao phay, dao chọc tiết lợn được cất giấu phía sau nhà. Bố mẹ của Luyện là ông Lê Văn Miên (42 tuổi) và Trương Thị Thơm (41 tuổi) khẳng định đây là đồ dùng phục vụ việc bán thịt lợn của gia đình. Tuy nhiên, cả hai không giải thích được về những vết lạ trên một số con dao, và đã đưa trinh sát đến khu vườn gần chuồng lợn.Tại đây, nhà chức trách thu được một gói vàng đựng (có nhiều dây chuyền và kiềng đeo cổ) trong túi bóng được chôn dưới đất.Ông Miên và bà Thơm đã được đưa về trụ sở công an huyện Lục Nam cùng với số vàng để điều tra.Theo hàng xóm, vợ chồng ông bà Miên làm nghề bán thịt lợn; gia đình họ sống tương đối hòa đồng với láng giềng. Trong ba đứa con của họ thì Luyện đã bỏ học từ lâu, làm thợ hồ, tính tình hiền lành.Theo lời kể của một người dân, sau hôm xảy ra vụ cướp tiệm vàng bà thấy Luyện cùng em trai về nhà. Một trong hai người bị thương ở tay."Mấy ngày hôm nay, vợ chồng họ nghỉ bán hàng. Ông Miên có vẻ rất buồn, ai hỏi cũng không nói gì, chỉ bảo hơi mệt”, một hàng xóm nói.Theo một nguồn tin, thêm một người nữa được xác định liên quan vụ án là Trương Thanh Hồng - anh họ của Luyện. Hiện, Hồng đã bị công an triệu tập để làm rõ nghi vấn về hành vi che giấu tội phạm. Hồng khai, sáng 24/8 có nhận được điện thoại của Luyện hẹn đến phố Sàn để đón. Gặp Luyện, Hồng thấy tay Luyện bị thương phải dùng giấy vệ sinh để rịt tạm vào vết thương nên đã đưa vào trạm xá băng bó.Trước đó rạng sáng 24/8, tại tiệm vàng Ngọc Bích ở phố Sàn (Lục Nam, Bắc Giang) xảy ra vụ thảm sát khiến 3 người thiệt mạng. Các nạn nhân là anh Trịnh Thanh Ngọc (37 tuổi, chủ tiệm), chị Đinh Thị Chín (35 tuổi, vợ anh Ngọc) và cô con gái 18 tháng tuổi Trịnh Phương Thảo.Riêng cháu Trịnh Thị Bích (8 tuổi) đang thoi thóp thở ở góc khuất với cánh tay bị chém đứt lìa, nhiều vết chém khác trên cơ thể. Nhân chứng sống duy nhất trong vụ án đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.Theo các bác sĩ, Bích nhập viện trong tình trạng lơ mơ, hoảng loạn, sốc, người bê bết máu, mất máu nhiều, đau đớn. Sau hơn chục tiếng phẫu thuật, đến gần 1h sáng hôm sau, các bác sĩ mới rời phòng mổ.Hôm nay, sau 5 ngày cấp cứu, Bích đã khỏe, ăn được, có thể đứng lên đi lại. Bàn tay và ngón tay cũng đã cử động được. Vết chém ở bản xương sọ, dọc mặt đã được khâu lại, có thể không ảnh hưởng đến thực thể cũng như thần kinh của trẻ. Bích đang được chăm sóc và bảo vệ rất nghiêm ngặt tại bệnh viện.Do tính chất phức tạp và nghiêm trọng của vụ án, sau 3 ngày xảy ra Bộ công an quyết định thành lập ban chuyên án với sự vào cuộc của hàng trăm cảnh sát.Theo Hà Anh - Văn Giang (VNE)