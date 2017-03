Đã xảy ra chín vụ án giết người trong ba ngày Tết

Trong đêm giao thừa, tại các điểm bắn pháo hoa trong cả nước, tại các địa bàn trọng điểm Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Tây Bắc và các thành phố lớn không xảy ra các vụ, việc đặc biệt nghiêm trọng, tệ nạn đốt pháo đã được ngăn chặn.

Từ ngày 22 đến hết 24/1 (tức từ 29 Tết đến hết mùng 2 Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012), toàn quốc đã xảy ra 214 vụ phạm pháp hình sự các loại, trong đó có 9 vụ giết người. Công an các địa phương đã điều tra làm rõ 117 vụ, bắt 251 đối tượng phạm pháp hình sự, 47 đối tượng truy nã, 53 đối tượng ma túy, 387 đối tượng cờ bạc.

Cùng thời gian này đã xảy ra 16 vụ cháy, làm 1 người chết, thiệt hại tài sản ước tính khoảng trên 1,7 tỷ đồng, so với Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 giảm 6 vụ.

Công an các địa phương đã bắt 93 vụ, 105 đối tượng sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ trái phép, thu giữ 326,6 kg pháo, 139 quả pháo nổ, 92 hộp và 890 cây pháo hoa; vận động nhân dân giao nộp 1.923,35 kg pháo các loại.

Năm nay, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo chủ trương điều chỉnh, hoán đổi ngày làm việc, tạo thuận lợi để người lao động phân bố thời gian nghỉ nên lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông giảm hẳn. Vì vậy, trong những ngày giáp Tết Nguyên đán và trong 3 ngày Tết tình hình trật tự an toàn giao thông tốt hơn mọi năm, không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Toàn quốc xảy ra 129 vụ tai nạn giao thông các loại làm 106 người chết, 110 người bị thương; không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép.

Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông còn tiềm ẩn những phức tạp, nhất là thời gian nghỉ Tết dài ngày, tình trạng lạm dụng bia rượu, say rượu bia vẫn điều khiển phương tiện giao thông... có dấu hiệu nóng lên.

Nhằm tiếp tục đảm bảo an ninh trật tự sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, lãnh đạo Bộ Công an đã yêu cầu các đơn vị, công an địa phương tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng, hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Tiếp tục huy động lực lượng đảm bảo an ninh trật tự dịp sau Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm ở các địa phương; tập trung đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, chống ùn tắc giao thông ở các đô thị, các thành phố lớn, chống đua xe trái phép; phòng chống cháy nổ.

Bộ Công an cũng yêu cầu tăng cường phối hợp ba lực lượng cảnh sát giao thông, cả̉nh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, cảnh sát cơ động, xử lý nghiêm đối tượng thanh thiếu niên càn quấy, tụ tập gây rối trật tự công cộng; không để xảy ra đua xe trái phép, phối hợp với các đơn vị liên quan của ngành giao thông vận tải tăng cường quản lý và kiểm soát, xử lý vi phạm đối với xe ôtô chở khách; nhất là xe khách chạy ban đêm và sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

Lãnh đạo Bộ cũng yêu cầu các lực lượng cảnh sát khác, công an xã phối hợp với cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, cảnh sát đường thủy tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội trên đường bộ, đường thủy nội địa; đặc biệt là tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải ngay khi xuất bến; tăng cường công tác quản lý bến và phương tiện chở khách ngang sông, dọc sông.

Đồng thời, triển khai các phương án giải quyết ùn tắc giao thông, cứu hộ, cứu nạn, chủ động nắm chắc tình hình, huy động bố trí lực lượng để hướng dẫn, điều hòa giao thông đoạn đường, nút giao thông có lưu lượng phương tiện quá lớn và giải quyết kịp thời khi có ùn tắc giao thông xảy ra, không để ùn tắc giao thông kéo dài; các địa điểm lễ hội đầu xuân, các bến tàu khách, bến đò có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao…

Theo Bảo Trung (TTXVN/Vietnam+)