Đắc Lắc: Vừa ra khỏi cổng nhà đã bị xe tông bất tỉnh

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ sáng 11-2, khi ông Huỳnh Đức Tư (EaHleo – Đắc Lắc) điều khiển chiếc xe máy mang biển số 47D1 – 151.83 chở con gái đi chúc Tết. Vừa chạy xe ra khỏi cổng nhà thì một chiếc xe máy không biển số do một nam thanh niên chạy ngược chiều, lưu thông với tốc độ cao tông vào, kéo lê chiếc xe cùng hai cha con ông Tư đi một đoạn dài hơn 20m.



Cảnh sát giao thông có mặt giải quyết vụ việc (HÀ PHƯỢNG)

Vụ tại nạn xảy ra khiến nam thanh niên chấn thương nặng ở đầu, ông Tư cùng con gái bất tỉnh điều được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện EaHleo, cả hai chiếc xe đều hư hỏng.



Chiếc xe Air Blade bị hư hỏng sau va chạm (HÀ PHƯỢNG)



Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nam thanh niên chạy xe với tốc độ nhanh và trong tình trạng say rượu nên không làm chủ tay lái. Vụ việc đang được công an huyện EaHleo tiếp tục làm rõ.