Đặc nhiệm bắt đối tượng cướp giật tài sản của du khách người Úc

Ngày 22/8, Công an phường Bến Nghé, quận I, TPHCM đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao đối tượng Đỗ Đức Hiệp (sinh năm 1980, ngụ quận Thủ Đức) cho Công an quận 1 điều tra xử lý về hành vị “cướp giật tài sản”. Hiệp bị tổ trinh sát đặc nhiệm- Công an quận 1 bắt khi vừa thực hiện hành vi cướp giật tài sản của một du khách người Úc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h45', Hiệp điều khiển xe gắn máy biển số 18F6-9655 lưu thông trên đường Đồng Khởi, đến giao lộ Đồng Khởi- Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1 thì phát hiện bà Cenol Batterheld (59 tuổi, quốc tịch Úc) đang đứng trên lề đường, cổ đeo sợi dây chuyền. Hiệp áp sát và giật phăng sợi dây chuyền trên cổ du khách này rồi rồ ga bỏ chạy. Đối tượng Hiệp cùng phương tiện gây án tại cơ quan Công an. Lúc này, Tổ hình sự đặc nhiệm- Công an quận 1 đang trên đường tuần tra phát hiện hành vi vi phạm của Hiệp nên tiến hành truy đuổi. Phát hiện có người truy đuổi mình, Hiệp phóng xe lạng lách với tốc độ cao hòng trốn thoát. Cuộc truy đuổi qua nhiều tuyến đường trong trung tâm thành phố nhưng nhờ tích cực đeo bám, hai chiến sĩ thuộc tổ công tác đã khống chế đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở xử lý.

Theo M.Đ (CAND)