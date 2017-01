Đặc nhiệm bắt nhóm tiêu thụ mô tô phân khối lớn

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 16-1, đặc nhiệm hình sự tuần tra trên đường Lý Thường Kiệt (quận 11), phát hiện Thái chạy xe Suzuki Sport có dấu hiệu khả nghi nên lệnh cho dừng xe kiểm tra. Các cảnh sát phát hiện giấy tờ xe có dấu hiệu làm giả nên đưa về trụ sở làm việc.





Tại cơ quan công an, Thái khai nhận chiếc xe trên do Ninh đục số khung, số máy, làm giả giấy tờ rồi giao cho Thái mang bán. Bị bắt đến công an, Ninh khai nhận chỉ là một mắt xích trong đường dây tiêu thụ xe gian, Ninh chịu trách nhiệm làm giấy tờ giả, tiêu thụ các xe không rõ nguồn gốc do người khác thu mua, đục số...

Khám xét nơi ở của Ninh và Thái, công an thu giữ nhiều tang vật phục vụ cho việc làm giả giấy tờ xe và sáu mô tô SH, Honda Zoomer, CB 750…