Đặc nhiệm bắt nóng cướp giật từ camera hành trình

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP.HCM đã bàn giao Nguyễn Hùng Cường (26 tuổi, có một tiền án cướp giật) và Nguyễn Ngọc Mỹ Linh (23 tuổi) cho Công an quận Tân Bình điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Ngoài ra, công an còn bắt giữ Lê Đình Long (30 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) là chủ tiệm điện thoại Lê Dũng ở quận Bình Thạnh về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.



Cặp đôi Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Ngọc Mỹ Linh và chủ tiệm điện thoại Lê Đình Long (ngoài cùng bên phải). Vào ngày 15-3, một người dân đăng tải clip quay cảnh một cặp nam nữ đi xe máy biển số 18S4-4405 giật điện thoại của một phụ nữ trên đường Hoàng Sa (phường 5, quận Tân Bình). Clip này đăng trên mạng YouTube và ngay sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Facebook. Người dân bày tỏ sự bức xúc trước hành vi táo tợn của cặp nam nữ gây án giữa đường phố đông đúc.



Khi nhận được thông tin từ mạng xã hội, các trinh sát đội đặc nhiệm hình sự PC45 đã nghiên cứu kỹ hình dáng cặp nam nữ gây án, chiếc xe cũng như biển số xe mà hai nghi can này sử dụng.



Từ clip quay được biển số xe mà cặp nam nữ đi gây án, cảnh sát đặc nhiệm đã tuần tra bắt nóng. Nhận định các đối tượng này sẽ tiếp tục gây án nên trinh sát đặc nhiệm tăng cường tuần tra, mật phục trên nhiều tuyến đường để tìm kiếm. Đến chiều 15-3, trinh sát đã phát hiện cặp nam nữ đi chiếc xe mang biển số này rảo trên nhiều tuyến đường ở quận 5 để tìm "con mồi". Lập tức các trinh sát ngăn chặn và bắt giữ đôi nam nữ ngay trên đường phố.



Tại cơ quan công an, Cường và Linh thừa nhận thực hiện vụ cướp giật điện thoại như trong clip bị người dân quay lại. Từ lời khai của hai nghi can này, công an bắt Long, người biết chiếc điện thoại có nguồn gốc cướp giật nhưng vẫn mua với giá 2,8 triệu đồng.