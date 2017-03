Đặc nhiệm đóng giả công nhân 'đột kích' sới bạc trong khu chế xuất

(PLO)- 1 giờ sáng 7-4, 10 cảnh sát đặc nhiệm Công an quận Thủ Đức đóng giả công nhân đột kích sới bạc trong một bãi xe ở Khu chế xuất Linh Trung (quận Thủ Đức, TP.HCM) trong khi các trinh sát khác chốt chặn ở vòng ngoài. Có 14 nghi can đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Công an cũng thu giữ khoảng 23 triệu đồng để điều tra làm rõ.