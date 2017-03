Đặc nhiệm hình sự trích xuất camera, bắt nóng băng cướp roi điện

Nhóm nghi can đang bị công an quận Bình Thạnh, TP.HCM tạm giữ về hành vi cướp tài sản gồm H.L.M.H. (15 tuổi), P.Q.T. (16 tuổi) và L.A.T (16 tuổi), cùng ngụ tại quận Bình Thạnh. Trong đó M.H. là nghi can cầm đầu băng cướp này. Ngoài ra công an Bình Thạnh đang tiếp tục truy xét bắt giữ nhiều người khác có liên quan.

Trước đó vào khoảng 15 giờ chiều 6-5, anh N (23 tuổi, quê Bình Định ) trú mưa ở đường Trục, phường 13 quận Bình Thạnh, thì có ba người chạy trên một xe gắn máy lao tới. Chúng tấn công anh N tới tấp, đồng thời một người gí roi điện vào người nạn nhân. Ngay sau đó nhóm người này cướp xe của anh N rồi tẩu thoát.

Nhận tin báo, lập tức tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm Bình Thạnh vào cuộc truy xét nóng. Các trinh sát đã thu thập lời khai nhân chứng, đồng thời trích xuất hàng loạt camera trên hành trình các nghi can trốn chạy. Qua hình ảnh camera cảnh sát đã thu thập được nhiều thông tin quý giá về hính dáng, biển số xe của các nghi can.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ HSĐN Bình Thạnh nhanh chóng đưa một nhóm thiếu niên có biểu hiện bất minh vào tầm ngắm. Tuy nhiên, nhóm này đọc báo biết vụ việc đã bị phát hiện nên chia nhau bỏ trốn.

Với sự nỗ lực cao độ, hai ngày đêm quên ăn quên ngủ, đến tối 7-8 các trinh sát đã bắt giữ được đối tượng chủ chốt là M.H tại nhà trọ ở quận 12, cùng với A.T và Q.T. Vào thời điểm gây án, A.T chính là người cầm roi điện chích vào người anh N.

Hiện nay công an quận Bình Thạnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.