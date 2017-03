Đặc nhiệm luồn rừng nổ súng bắt lâm tặc

“Khi những phát súng chỉ thiên vang lên giữa rừng lúc rạng sáng, gần 20 lâm tặc không kịp trở tay. Có người liều mạng nhảy xuống lòng hồ bơi ra mô đất ẩn nấp nhưng đến sáng thì quay vào bờ, hợp tác với công an vì biết toàn bộ khu vực đã bị bao vây”. Thượng úy Nguyễn Thế Diễn, Đại đội trưởng Cảnh sát đặc nhiệm số 2 (Bộ Công an), kể lại vụ kết hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) triệt phá chuyên án khai thác trái phép rừng phòng hộ ở xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lộc (Lâm Đồng) do băng nhóm Lê Hồng Hà (tức Hà “đen”, quê Nghệ An) và đàn em gây ra.

Luồn rừng ém quân

Theo Thượng úy Diễn, qua trinh sát, C49 phát hiện nhóm lâm tặc tàn phá rừng phòng hộ trong thời gian dài nhưng địa phương không xử lý triệt để. Nhóm lâm tặc hoạt động chuyên nghiệp, cắt cử người canh gác trên các ngả đường dẫn vào khu vực phá rừng nên đã lập chuyên án triệt phá băng nhóm này.

Sau khi trinh sát C49 nắm toàn bộ quy luật hoạt động của nhóm lâm tặc, Cảnh sát đặc nhiệm số 2 nhận lệnh phối hợp phá án. “Gần năm ngày đêm, bốn trinh sát của tiểu đoàn do Thượng tá Phan Anh Hùng, chính trị viên tiểu đoàn, chỉ huy, phối hợp với lực lượng C49 đi tiền trạm, túc trực tại khu vực rừng phòng hộ. Năm ngày đêm liên tiếp, khu vực rừng phòng hộ sương mù dày đặc, mưa to nên việc quan sát, tiếp cận mục tiêu rất khó khăn và nguy hiểm” - Thượng úy Diễn kể.





Nhóm lâm tặc do Hà “đen” cầm đầu bị bắt. Ảnh: BÁO LÂM ĐỒNG

Tiếp xúc với chúng tôi, Thượng tá Khưu Thanh Triều, Tiểu đoàn trưởng Cảnh sát đặc nhiệm số 2, chia sẻ vì bí mật nên các trinh sát phải cắt rừng tiếp cận mục tiêu để quan sát. Trời mưa và sương mù nên khi nhìn khu vực qua ống nhòm hồng ngoại quan sát chỉ thấy những chấm đỏ di chuyển. “Mưa, lạnh, anh em quấn áo mưa quanh người ngồi tại chỗ gặm bánh mì, chờ sương tan để quan sát, mặc cho muỗi và vắt tấn công”.

Sau khi nắm chắc địa bàn, ém quân chờ sẵn, rạng sáng 8-7, các chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm số 2 siết chặt vòng vây toàn bộ khu vực.

Rừng bị phá tan hoang

Khi những tiếng súng chỉ thiên vang lên, hàng chục lâm tặc không kịp trở tay. “Nhiều người nhảy xuống lòng hồ trong đêm tối tẩu thoát. Một số người bị anh em lao xuống nước truy bắt, số còn lại thấy nguy hiểm cho người bỏ trốn nên kêu gọi họ bơi trở vào. Có lâm tặc cứng đầu hét trả “Thà bị bắn chứ nhất định không vào bờ” rồi bơi ra cồn đất ẩn nấp. Đến gần sáng, những người này biết là không thể thoát nên bơi trở vào vì lạnh và đói, anh em chia bánh mì, nước uống cho họ” - ông Diễn kể.

Nhóm lâm tặc có trang bị kiếm, mã tấu… sẵn sàng chống trả khi gặp lực lượng chức năng. Chúng hoạt động phá rừng rất tinh vi và chuyên nghiệp. Gỗ khai thác trong lõi rừng cho trượt theo sườn núi xuống chìm dưới lòng hồ. Sau đó, thợ lặn tới ngậm ống thở buộc gỗ vào thùng phuy cho nổi dần lên và được cưa xẻ ngay tại chỗ. Tới gần quan sát thì do mặt nước phản chiếu nên không trông thấy nhưng khi đứng trên cao nhìn xuống lúc trời quang thì dưới lòng hồ gỗ xếp thành lớp…

Nhóm lâm tặc hoạt động chừng hai năm và rừng khu vực bị tàn phá tan hoang. Bên ngoài thì còn vài cây lưa thưa nhằm che mắt, càng đi sâu vào bên trong rừng phòng hộ, cảnh cây rừng bị đốn hạ tan hoang khiến các trinh sát không khỏi xót xa. “Không ngăn chặn họ, không biết rừng sẽ còn bị phá tới đâu” - ông Diễn nói.

Liên quan vụ án này, Hà “đen” bị bắt sau 40 ngày lẩn trốn. Hiện công an đã khởi tố hơn 10 người để điều tra.

Theo Thượng tá Triều, triệt phá nhóm lâm tặc là một trong hàng trăm vụ án mà đơn vị tham gia. “Trong thời gian tới, tình hình tội phạm còn diễn biến hết sức phức tạp, trong đó tội phạm liên quan đến bắt cóc con tin, khủng bố luôn tiềm ẩn nguy cơ. Vì vậy cán bộ, chiến sĩ của đơn vị không ngừng tu dưỡng đạo đức, bản lĩnh chính trị, thường xuyên rèn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, kỹ chiến thuật để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong bất kỳ hoàn cảnh nào với phương châm “đã ra quân là giành thắng lợi” - ông Triều bày tỏ.