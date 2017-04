Đặc nhiệm mật phục phá rã nhóm tiêu thụ xe gian

Ngày 6-4, Đội hình sự đặc nhiệm hướng Nam (Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM) cho biết đã bàn giao Phùng Minh Hưng (35 tuổi, Quận 5) và Đinh Văn Bé Tư (48 tuổi, Bến Tre) cho Công an Quận 8 để tiếp tục điều tra mở rộng về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.



Phùng Minh Hưng và Đinh Văn Bé Tư cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Hưng và đồng phạm giao hàng từ 23h đêm đến rạng sáng hôm sau và các trinh sát phải mất cả tháng mật phục theo dõi, ăn dầm nằm dề ngoài đường, mới nắm bắt chính xác thời điểm “ăn hàng” và quá trình hoạt động của nhóm Hưng.

Tài liệu trinh sát cho thấy nhóm này mới hoạt động từ khoảng thời điểm tháng 3. Hưng và đồng phạm đang tìm mối liên hệ móc nối để tiêu thụ nguồn xe gian ra thị trường nhằm có tiền tiêu xài.

Tối 4-4, trên đường tuần tra địa bàn Quận 8 phát hiện một thanh niên có biểu hiện khả nghi, tổ tuần tra yêu cầu dừng xe kiểm tra và mời về trụ sở công an điều tra làm rõ.

Tại đây, nam thanh niên khai tên Phùng Minh Hưng, thừa nhận đã thực hiện bốn vụ tiêu thụ xe gian trước đó.

Hưng và Tư đang tìm cách tiêu thụ số xe gian đã gom ở Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp thì bị phát hiện.

Công an thu giữ ba xe máy (một Honda air blade, một xe honda Dylan, một xe wave), 3 điện thoại và khoảng 20 triệu đồng tiền mặt.