Đặc nhiệm TPHCM bắt nóng 3 tên cướp

Lúc 3 giờ 30 phút ngày 10-4, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an TPHCM tuần tra trên đường Lãnh Binh Thăng (quận 11) thì phát hiện 1 đối tượng chạy xe máy có dấu hiệu khả nghi nên bám theo.



Đến trước nhà số 208 Lãnh Binh Thăng, đối tượng trên áp sát chiếc xe chở đôi nam nữ, nhanh như cắt giật chiếc giỏ của cô gái rồi tăng ga bỏ chạy. Ngay lập tức, các trinh sát tăng tốc đuổi theo, đến góc đường Lãnh Binh Thăng - Đường số 5 thì ép xe bắt được đối tượng.

Đối tượng Trương Hoàng Kim bị bắt ngay sau khi gây án.



Tại trụ sở công an, kẻ cướp khai tên Trương Hoàng Kim (SN 1989, ngụ quận 11), có 1 tiền án về tội “cướp giật tài sản” và mới ra tù. Ngay sau đó, nạn nhân cũng đến công an nhận lại giỏ xách.



* Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 9-4, trong lúc tuần tra trên địa bàn quận 1 và quận 5, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm của PC45 đã bám theo 2 đối tượng đi chung xe máy. Khi đến trước nhà 258 Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1), 2 đối tượng vọt lên giật giỏ xách của chị Trương Quỳnh Anh (ngụ quận 6).

Ân và Điệp bị bắt sau quãng đường trốn chạy nhiều km

Không để thoát tội phạm, các trinh sát kiên trì bám đuổi qua nhiều tuyến đường. Khi đến đường Cao Lỗ (quận 8), tổ cảnh sát lao thẳng xe vào xe 2 tên cướp, bắt gọn chúng cùng tang vật.

Tại công an, hai tên cướp khai tên Phan Văn Ân (SN 1992, ngụ tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Khắc Điệp (SN 1993, sống lang thang). Qua kiểm tra, công an phát hiện Điệp đang trốn lệnh nã của Công an tỉnh Thái Nguyên về tội “cướp giật tài sản”.