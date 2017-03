Đại bàng buồng giam đánh hỏng mắt người mới, án chồng án

Theo hồ sơ, trưa ngày 19-9-2014, can phạm Trần Đức Khánh cùng chín can phạm khác được chuyển từ trại giam Chí Hoà đến buồng giam số 4, nhà tạm giữ công an quận Tân Bình để chờ xét xử. Trong buồng giam có 16 can phạm khác được tạm giam từ trước, trong đó có Đức.



Bị cáo Đức đang trả lời công tố tại phiên xử

Lúc này các can phạm cũ phổ biến nội quy trong buồng giam và bắt các người mới phải ngồi xếp bằng, áp hai tay xuống đất tại khu vực đầu buồng giam gần cửa ra vào. Do Khánh không chịu áp tay xuống đất nên ba can phạm cũ dùng chân tay đấm đá nhưng không gây thương tích cho Khánh. Lúc này, Đức từ cuối buồng giam đi lên dùng chân đá vào mặt, mắt Khánh gây thương tích nặng.

Cụ thể, giám định kết luận chấn thương gây vỡ nhãn cầu trái, đã được điều trị cắt bỏ, đặt khuôn để gắn mắt giả.... Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 54%.