Đại ca bến xe bắn người vì bị nói xấu

Ngày 25-10, Công an quận Bình Thạnh bàn giao Trần Quý Minh (49 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) cho Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra về hành vi giết người, tàng trữ vũ khí quân dụng. Minh (còn gọi là Minh “lâu đài”) sa lưới tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh tại một quán trà sữa ở hẻm 123 Đinh Bộ Lĩnh vào chiều 24-10.

Trước đó, chiều 7-9, nghi can đã bắn người ngay trước cổng Bến xe Miền Đông khiến người dân hoảng sợ.





Công an khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: NT







Nghi phạm bị bắt giữ tại công an. Ảnh: CTV

Theo các trinh sát, chiều xảy ra sự việc, Minh chạy xe Air Blade đến cổng Bến xe Miền Đông bắn anh Vũ Quốc Thông (tự Lý Thông) đang chạy xe ôm tại đây. May mắn nạn nhân kịp bỏ chạy khi thấy nghi can rút súng nên viên đạn không trúng ai. Khám nghiệm hiện trường, công an xác định nghi can bắn thẳng chứ không phải bắn thị uy.

Sau khi xảy ra sự việc, nghi can bỏ đi còn bị hại không khai báo gì nên các trinh sát gặp khó trong việc thu thập tài liệu, xác định nghi phạm. Được mời lên công an, nạn nhân khai báo chỉ biết người nổ súng tên Minh “lâu đài” và không cung cấp thông tin nào khác.

Tuy nhiên, các trinh sát nhanh chóng xác định nghi can vì người này có nhiều tiền án, tiền sự và là một đại ca ở khu vực Bến xe Miền Đông.

Theo hồ sơ trinh sát, Minh là giang hồ có số má ở địa bàn quận Bình Thạnh và các vùng giáp ranh. Người này được đám đàn em xếp vào hàng ngang ngửa với Tý “điên” - một đàn anh ở khu vực, đã bị xộ khám. Năm 1997, người này bị kết án 17 năm tù về tội cướp tài sản và tàng trữ vũ khí quân dụng. Ra tù, Minh tiếp tục phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy…

Bị bắt giữ, Minh khai nhận: Sau khi gây án, Minh ném khẩu K54 xuống sông Sài Gòn phi tang. Khẩu súng cùng sáu viên đạn Minh mua của một người quê Nam Định với giá 8 triệu đồng. Sau đó Minh lánh mặt về Bình Dương rồi tá túc tại các phòng trọ của bạn tù, đàn em trước đây.

Minh ra tay vì cho là nạn nhân nói xấu mình và cho đó là điều sỉ nhục với một đại ca. Khi bắn hụt, nạn nhân bỏ chạy ra đường, Minh không truy sát vì sợ đạn lạc vào người đi đường. Sau khi bắn hụt, hai ngày sau Minh quay lại bến xe tiếp tục tìm nạn nhân nhưng không gặp.

Như chúng tôi đã thông tin, chiều 7-9, Minh mặc áo mưa đến gặp Lý Thông đang hành nghề xe ôm tại cổng Bến xe Miền Đông trên đường Đinh Bộ Lĩnh. Đột nhiên Minh rút súng trong người ra bắn anh Thông nhưng không trúng. Cả hai sau đó đều bỏ chạy khỏi hiện trường.