Đại ca giang hồ bị bắt trên chiếu bạc

Trung tá Võ Văn Hồng, Phó trưởng Công thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết, cơ quan điều tra vừa bắt khẩn cấp Lê Hữu Duy Thanh (30 tuồi, tức Thanh Heo, ngụ TP HCM) vào tối 12/5 để làm rõ hàng loạt tội danh của đại ca này.

Thanh Heo tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nguyệt Triều

Theo hồ sơ cảnh sát, Thanh là một đại ca cộm cán có nhiều hoạt động phi pháp khi cùng đồng bọn tổ chức "bảo kê" tại địa bàn giáp ranh TP HCM và Bình Dương. Năm 2004, người này từng bị xử lý về tội Cố ý gây thương tích vì chém Hùng “Xa Lộ”, một giang hồ có tiếng quận Thủ Đức (TP HCM).

Sau khi ra tù, Thanh Heo bị cho là đã cấu kết với Tý Em, tay giang hồ có nhiều hoạt động xã hội đen tại địa phương, để tụ tập băng nhóm gây rối trật tự để bảo kê.

Ngày 8/5, Thanh đến tiệm sửa xe của anh Trần Văn Hưng tại khu phố Đông phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An. Lấy cớ chủ tiệm sửa xe mà không có “ý kiến” của mình, Thanh cùng 2 đàn em dùng mũ bảo hiểm, kìm, mỏ lết đánh anh Hưng gây thương tích. Vẫn chưa thấy hả giận, ngay chiều hôm sau anh ta trở lại cùng đồng bọn tiếp tục đánh đập nạn nhân. Trước khi bỏ đi, Thanh hăm doạ sẽ trở lại “xử” nếu anh Hưng tố cáo với cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, các trinh sát hình sự Công an thị xã Thuận An đã tức tốc lên đường điều tra. Chiều 12/5, cảnh sát xác định Thanh Heo cùng đồng bọn đang sát phạt tại quán cà phê Thu Thảo tại khu phố Đông, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An liền ập vào bắt giữ. Kiểm tra trong xe SH đeo biển tứ quý, nhà chức trách phát hiện một cặp côn nhị khúc.

Theo Nguyệt Triều - Xuân Thùy (VNE)