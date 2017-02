Đại gia cá tra biệt tích, tỉnh lập tổ để xử lý thu nợ

(PLO)- Liên quan đến vụ đại gia cá tra ở An Giang biệt tích (Pháp luật TP.HCM đã thông tin), ngày 10-2, thông tin từ văn phòng UBND tỉnh An Giang cho biết Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý nợ cho hộ dân khi tham gia dự án thí điểm cho vay đối với chuỗi liên kết cá tra Tafishco của công ty Thuận An.