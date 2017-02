Đại gia cá tra đi Trung Quốc dự hội chợ rồi biệt tích

(PLO)- Sáng 10-2, ông Phạm Sơn, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh An Giang, có thông cáo báo chí gửi Pháp Luật TP.HCM để thông tin về vụ việc liên quan đến Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Thuận An (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin).

Theo thông cáo báo chí, người đại diện theo pháp luật của Công ty Thuận An là ông Nguyễn Thái Sơn, Chủ tịch HĐTV và bà Nguyễn Thị Huệ Trinh, Tổng Giám đốc. Từ báo cáo của công ty và các cơ quan chức năng cho thấy ông Sơn và bà Huệ Trinh đã đi Trung Quốc để tham dự hội chợ nghề cá từ ngày 29-10-2016 và từ đó đến nay chưa về công ty. Việc tham dự hội chợ nghề cá của hai người là theo chương trình xúc tiến thương mại của công ty và đến nay các cơ quan chức năng đang xác minh sự vắng mặt của họ.

Cũng theo thông cáo báo chí, kể từ ngày người đại diện theo pháp luật của công ty vắng mặt, ông Hoàng Hữu Thành, Phó Tổng Giám đốc, đã điều hành hoạt động của công ty theo giấy ủy quyền và hiện Công ty Thuận An đang nhận gia công sản phẩm cho Công ty CP V.H và nguồn thu từ gia sông sản phẩm công ty sử dụng trả lương công nhân, duy trì hoạt động.



Vợ chồng bà Huệ Trinh đi Trung Quốc dự hội chợ từ tháng 10-2016 đến nay chưa về công ty (ảnh website công ty Thuận An)

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, từ cuối năm 2016, dư luận rộ lên thông tin liên quan đến việc bà Nguyễn Thị Huệ Trinh - Tổng Giám đốc và chồng là chủ tịch HĐQT Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Thuận An (Tafishco - chuyên nuôi trồng, chế biến sản phẩm cá tra xuất khẩu) rời khỏi địa phương không rõ đi đâu, việc điều hành công ty ủy quyền cho một phó tổng giám đốc.

Công ty này là một trong số ít DN thủy sản hiếm hoi được vay vốn thực hiện thí điểm chuỗi liên kết dọc cá tra (Agribank Chi nhánh An Giang phát vay).

Dư luận ở địa phương rộ lên thông tin vợ chồng bà Trinh đã đi nước ngoài và đã xảy ra tình trạng một số nông dân bán cá tra nguyên liệu cho Tafishco liên tục đến đòi nợ, có đơn thư gửi đến cơ quan chức năng.

Trả lời PV báo Pháp Luật TP.HCM vào sáng 8-2, Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết phía công an tỉnh có nhận một số đơn thư liên quan đến Tafishco và đang chỉ đạo phòng nghiệp vụ của công an tỉnh tiến hành xác minh làm rõ. “Hiện nay đang trong quá trình xác minh làm rõ theo nội dung đơn thư đã tiếp nhận nên chưa thể có thông tin nào” - Thiếu tướng Bùi Bé Tư nói.