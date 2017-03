'Đại gia cô đơn' vướng bẫy tình gái trẻ

Trong một lần tình cờ, Phạm Thị Huyền Trang (SN 1993, ngụ phường Bửu Long, TP. Biên Hòa) đã gặp ông Nguyễn Văn Kha (SN 1960, ngụ xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai). Hai bên đã trao đổi số điện thoại cho nhau, sau đó là những cuộc trao đổi “thương yêu” qua tin nhắn làm cho “đại gia” Kha ngây ngất, ngỡ rằng tình yêu đã đến với mình. Tuy nhiên, niềm vui chẳng được bao nhiêu thì Trang bị “người tình trẻ” phát hiện, và cô đã trở thành “con mồi” dẫn dụ “đại gia” đến nơi vắng vẻ cho “người tình” ra tay cướp tài sản.

“Đại gia” sập bẫy tình gái trẻ

Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã khởi tố ba bị can Huyền Trang, Trần Đức Thanh - SN 1994 và Trần Cao Nhân - SN 1990 (cả hai cùng ngụ phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) về hành vi lừa đảo, cướp tài sản. Riêng Bùi Tấn Lộc (SN 1995, ngụ phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) bị bắt về hành vi không tố giác tội phạm.

Bùi Tấn Lộc bị khởi tố về tội không tố giác tội phạm (ảnh trái). Trần Đức Thanh, kẻ chủ mưu trong vụ cướp tài sản (ảnh giữa). Trần Cao Nhân cũng bị khởi tố về tội cướp tài sản.

Trước đó, sáng ngày 27/7/2013, ông Nguyễn Văn Kha đã đến trụ sở công an TP.Biên Hòa trình báo về việc mình bị sập bẫy tình cô gái trẻ và bị đồng bọn cô ta cướp đi hai chiếc nhẫn vàng 18K (tương đương 1 lượng vàng). Ngay trong ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP. Biên Hòa đã mời Trang về trụ sở lấy lời khai.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng này giả vờ như không biết gì, kể lại sự việc y như nạn nhân trình báo, và cho rằng mình cũng chỉ là nạn nhân mà không liên quan đến vụ cướp. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Trang đã phải lộ nguyên hình là một nữ quái trong vụ lừa tình - cướp tiền. Từ lời khai của Trang, cơ quan điều tra đã bắt giữ được Thanh (gã “chồng hờ” của Trang), Nhân và Lộc.

Trong trạng thái thất thểu vì bị “người tình” lừa, ông Kha tâm sự: “Bản thân tôi sống cô đơn đã lâu. Cho nên tôi rất muốn tìm bạn gái cho bớt phần cô quạnh. Trong một lần đi ăn cách đây vài tháng, tôi gặp Trang, khi đó cô mặc áo công nhân, nhìn vừa đẹp người, ăn nói lại có duyên nên tôi đến làm quen. Qua giây phút gặp gỡ đó, tôi thấy Trang cứ e ngại, ngây thơ nên như bị hút hồn theo bóng dáng cô ấy. Khi bước ra khỏi quán ăn, tôi phải chạy theo mãi mới xin được số điện thoại của Trang”.

Sau khi về nhà, cảm thấy cứ bồn chồn nên ông Kha nhắn tin hỏi thăm và không quên buông lời tán tỉnh. Mặc dù nhắn tin trả lời, nhưng cô gái trẻ tên Trang cũng chỉ nói rằng nếu có quan tâm và làm bạn lâu dài với tư cách anh em thì cô mới đồng ý. Thấy vậy, ông Kha liên tục trao đổi để tỏ lòng thành thật về tình yêu đối với người con gái trẻ tuổi dễ mến ấy. Cuối cùng, sự nhiệt tình của ông Kha cũng được đáp trả, Trang đã nhận lời đi ăn, uống cà phê tâm sự.

Nghĩ rằng mình cần phải cố gắng hơn nữa để chứng tỏ tình cảm chân thành, nên ông Kha cứ tìm cách để được gần bên cô gái. Khi thì uống cà phê, khi thì đi ăn và cũng chỉ mong sẽ đón nhận được tình cảm chân thành từ nơi Trang. Đến ngày 26/7, bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ người đẹp rủ đi ăn uống rồi đi hát karaoke, như bắt được vàng, cả ngày hôm đó, ông Kha nóng nướng đứng ngồi không yên. Khoảng 18 giờ, đúng giờ hẹn, ông Kha đến phòng trọ của Trang để đón “nàng” đi ăn.

Trong khi ăn, niềm tâm sự dâng trào, hai người cùng nhau uống vài chai bia. Đến khoảng 20 giờ, thấy Trang có dấu hiệu say nên ông Kha chở Trang đi hát karaoke để chiều ý người đẹp. Sau khi đã thỏa chí song ca, Trang nói với ông Kha là rất biết ơn sự chân tình nên rủ ông về khách sạn “tâm sự”. Như cởi mở được tấm lòng, nghĩ rằng người con gái mà mình chinh phục bấy lâu nay đã có kết quả, ông Kha lấy xe chở “nàng” đến nơi chỉ có hai người. Ông không ngờ phía trước có một cái “bẫy” đang chờ sẵn mình.

Đúng lúc chiếc ô tô chở “cặp đôi” gần đến khách sạn thì bất ngờ một chiếc xe máy chở hai thanh niên trong bóng tối lao ra chặn đường. Một đối tượng kề con dao Thái Lan vào cổ nạn nhân, đối tượng còn lại lấy băng keo dán miệng nạn nhân lại rồi lột hai chiếc nhẫn vàng tẩu thoát. Hồn bay phách tán khi bị cướp kề dao vào cổ, ông Kha chẳng còn lòng dạ nào để vui với Trang nên đã chở “nàng” về phòng trọ rồi về nhà. Vừa sợ, vừa suy nghĩ, sao bọn cướp lại chờ đúng lúc mình và “người ấy” đi đến để cướp, trong khi đó các đối tượng lại bỏ qua Trang. Suốt một đêm suy nghĩ, ông Kha quyết định đến công an trình báo sự việc.

Màn giăng bẫy tình “đại gia”

Khi vào cuộc, công an đã bắt giữ ngay các đối tượng. Tại công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, từ lời khai của Trang, có nhiều điều cần phải suy ngẫm, lỗi lầm đó do hoàn cảnh hay do con người (!?).

“Con mồi” Phạm Thị Huyền Trang, đối tượng khiến “đại gia” bị cướp vì sập bẫy tình

Theo lời khai ban đầu, Trang nói trước đây cô là gái bán cà phê, đã có một đời chồng và một đứa con. Tuy nhiên, do chồng trăng hoa nên cô đã ly dị, hiện tại Trang phải nuôi con, sống như vợ chồng với “người tình trẻ” Trần Đức Thanh. Thanh hay ghen nên Trang đã bỏ việc bán cà phê để đi làm công nhân suốt một năm nay.

Trang muốn thay đổi cuộc sống để con thoát cảnh nghèo như mình ngày trước. Thế nên, khi gặp ông Kha, thấy ông ấy thật tình nên Trang đã hẹn hò. Tuy nhiên, mọi việc chỉ được một thời gian, Thanh phát hiện và đe dọa. Trang sợ sự đe dọa của Thanh sẽ khiến ông Kha bỏ mình - trong khi lại chưa "kiếm" được tiền - nên Trang bàn bạc với Thanh để lên kế hoạch lừa tình cướp tiền.

Kế hoạch được vạch sẵn, Trang sẽ là “con mồi” để đưa “đại gia” Kha sập bẫy tình ái, khi đôi “uyên ương” đến nhà nghỉ thì Thanh sẽ ra tay cướp. Sau khi bàn bạc, Thanh rủ Nhân và Lộc cùng tham gia, nhưng Lộc sợ nguy hiểm nên từ chối. Đến hơn 20 giờ ngày 26/7, khi ông Kha đang trên đường chở Trang đến một nhà nghỉ ở phường Bửu Hòa (TP. Biên Hòa) thì bị Thanh và Nhân ra tay khống chế, cướp tài sản. Sau đó, bọn chúng đem bán vàng và rủ cả Lộc cùng đi ăn nhậu mừng chiến tích đã hoàn thành.

Lời hối hận muộn màng

Gặp phóng viên trong nhà tạm giữ, nước mắt ngấn dài, Trang nói: “Em đâu muốn làm kẻ cướp, nhưng do cần tiền nuôi con và sợ Thanh ghen nên mới làm liều. Bây giờ chẳng giúp được bản thân mà còn vướng vào đường tù tội, chỉ khổ cho con em còn thơ dại. Em sinh ra trong hoàn cảnh gia đình éo le.

Ba và mẹ ly dị từ lúc còn nhỏ, mẹ nuôi anh trai, ba nuôi em. Thế nhưng, ba chả bao giờ quan tâm nên em buồn và chán lắm, nhất là từ khi ba đi lấy vợ khác. Lúc đó em 14 tuổi, nghĩ đời chẳng còn gì, nên em quậy phá khiến thầy cô trong trường cũng ngán ngẩm. Thế nhưng ba và “dì ghẻ” lại chẳng quan tâm nên cuộc đời của em cứ thế tắt dần theo năm tháng. Thế là em bỏ học và đi làm ô-sin cho một gia đình trên Sài Gòn.

Đến năm 16 tuổi thì chán việc, em bỏ về làm nhân viên bán quán cà phê. Cũng tại đây, em quen và lấy được chồng. Sống với nhau được 3 năm thì phát hiện anh ấy lén lút quan hệ với chính bạn của em. Khi em phát hiện thì chồng yêu cầu em ly dị. Sau khi ly dị, em gặp Thanh (bạn của chồng Trang) ở phòng kế bên và hai người dọn về sống chung” - Trang tâm sự.

Thế nhưng, nghề thợ đụng của Thanh không ổn định nên tối ngày anh ta nhậu nhẹt. Còn Trang, đồng lương công nhân ít ỏi, lại phải lo toan gia đình nên cũng muốn đổi đời để con mình sau này bớt khổ. Không ngờ khi vừa quen được ông Kha thì bị Thanh phát hiện và đe dọa. Thế là trong bước đường cùng, cả hai bàn kế hoạch dụ người tình là “đại gia” vào bẫy rồi cùng đồng bọn cướp tài sản.

“Sinh ra, em đã phải chịu nhiều đau đớn và tủi nhục, cha mẹ bỏ rơi. Bây giờ em lại tự đẩy con mình vào hoàn cảnh đó, không biết mai này con em có căm ghét bản thân em nữa hay không? - Trang vừa nói và như tự hỏi mình. Lời nói đó có thể tận đáy lòng của Trang, nhưng nó đã quá muộn màng khi bản thân đã gây nên tội và phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật.