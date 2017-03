'Đại gia' giấu ma túy trong mâm bánh xe hơi

Công an thu được 8kg ma túy đá mà Hưng cất giấu tinh vi trong mâm bánh sơ của xe hơi.



Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Cục C47 phát hiện một đường dây mua bán ma túy trái phép quy mô từ Bắc vào Nam. Đặc biệt đường dây này trung chuyển đến Bình Dương trước khi đưa vào tiêu thụ tại thị trường TP.HCM.

Sau nhiều tháng lần theo dấu vết, đeo bám sát sao, Cục C47 quyết định phối hợp cùng công an các tỉnh Bình Dương, TP.HCM để “cất lưới”. Sáng 23-6, lực lượng trinh sát của C47, công an TP.HCM và Bình Dương đã lên kế hoạch ập vào một ngôi nhà sang trọng ở đường Trần Quang Khải, phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, Bình Dương do một “đại gia” trẻ tuổi thuê ở. Tại đây, lực lượng công an lập tức khống chế đối tượng Nguyễn Tiến Hưng (36 tuổi, ngụ tỉnh Hải Dương).

Khi tiến hành khám xét ngôi nhà mà Hưng thuê ở nói trên, lực lượng công an đã thu giữ được lượng ma túy rất lớn, cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Cụ thể, bằng biện pháp nghiệp vụ, công an tiến hành kiểm tra xe ô tô hiệu Accord mang biển số 30N-0140, và trong mâm bánh sơ – cua của chiếc xe, thu được 16 bịch chứa đến 8kg ma túy đá.

Khám xét nhà, lực lượng công an còn thu giữ nhiều tài liệu, 4 chiếc két sắt chứa tiền và một số tang vật có liên quan. Ngoài ra, từ nguồn tin trinh sát và lời khai của đối tượng, công an còn thu giữ thêm một xe ô tô khác của Hưng đang gởi tại một garage.

Được biết, trùm ma túy Nguyễn Tiến Hưng từ nguồn lợi mua bán ma túy có được, đã dùng tiền đầu tư mua xe hơi, thuê nhiều căn hộ đắt tiền ở Bình Dương để làm hang ổ trú ẩn, là đầu mối nhằm vận chuyển, tập kết ma túy từ miền Bắc vào.

Do đóng vai là một đại gia lắm tiền nhiều của, luôn luôn di chuyển bằng xe hơi, ít lộ mặt, nên hàng xóm xung quanh địa phương không hề hay biết hoạt động phi pháp của tay trùm này. Từ vỏ bọc đó, Hưng đã tiến hành phân phối, cung cấp ma túy cho các đầu mối bên dưới, đặc biệt là phân phối cho thị trường TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai.

Hiện Cục C47 Bộ công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án này.