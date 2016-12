'Đại gia' mang súng trường đi săn bắn bị bắt vì ma túy

Thời gian gần đây, Công an phường Hà Huy Tập (TP Vinh) qua đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, phát hiện một số đối tượng có hành vi mua ma túy của một người đàn ông ở gần khu vực cửa khẩu Thanh Thủy (Thanh Chương). Do vậy, Công an phường Hà Huy Tập đề xuất Công an TP Vinh lập chuyên án để vào cuộc xác minh, điều tra.



Nguyễn Trí Kiều. Ảnh: CTV

Trưởng Công an TP Vinh quyết định lập chuyên án 126T và phân công Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó Trưởng Công an TP Vinh làm trưởng ban và Thiếu tá Bùi Văn Ngọc, Trưởng Công an phường Hà Huy Tập làm phó ban. Qua sàng lọc điều tra cho thấy vợ chồng Kiều (53 tuổi, trú xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An) không có việc làm ổn định nhưng kinh tế, nhà của giàu có nhất nhì cả vùng quê nơi đây. Kiều thường đánh xe hơi đắt tiền mang súng trường thể thao vào rừng săn bắn. Kiều có tới ba người con đi du học nước ngoài.



Qua nhiều tháng theo dõi, khuya 19-12, khi Kiều mang một bánh heroin ra cánh đồng để bán thì bị công an bắt giữ. Công an thu giữ tang vật gồm một bánh heroin (trọng lượng 330 g) và gói ma túy đá (trọng lượng 1,6 g). Khám xét nhà của Kiều, công an thu giữ thêm một xe ô tô con, một khẩu súng săn, một gói thuốc nổ, 5 triệu đồng tiền mặt.

Hiện Công an TP Vinh đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án trên.

Chiều 26-12, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã đến Công an phường Hà Huy Tập, biểu dương, tặng hoa chúc mừng và khen thưởng các cán bộ, chiến sĩ trong chuyên án trên.