"Đại gia" ở Thái Nguyên bị sát hại: Nghi can quen thân với nạn nhân

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đến chiều 29-1 vẫn đang di lý 2 nghi can giết hại ông Vũ Dương Bình, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình (Thái Nguyên), từ Nghệ An ra Thái Nguyên.

Khách sạn Mai Đan - nơi xảy ra vụ sát hại ông Vũ Dương Bình (ảnh lớn). Hai nghi can Đỗ Thanh Tùng và Linh Thị Kiều. Ảnh: TÂM GIAO

Hai nghi can là Đỗ Thanh Tùng (27 tuổi, ngụ xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà - Hải Dương) và Linh Thị Kiều (25 tuổi, ngụ xã Tân Dân, huyện Hoành Bồ - Quảng Ninh). Kiều học Cao đẳng Sư phạm Uông Bí, sau đó lấy chồng về ngụ ở phường Túc Duyên - TP Thái Nguyên. Một cán bộ điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết hiện Kiều đã bỏ chồng và đang “cặp” với Đỗ Thanh Tùng.

Thông tin từ các nhân viên của khách sạn Mai Đan cho biết vào khoảng 9 giờ ngày 25-1, một thanh niên mang CMND tên Thanh đến thuê phòng 508. Tối 26-1, ông Vũ Dương Bình đến và đi lên phòng 508 rồi ở đó cho đến chiều hôm sau, khi người nhà đến tìm mới phát hiện ra sự việc.

Theo khai nhận ban đầu của Kiều thì Kiều tình cờ quen biết ông Vũ Dương Bình rồi giữa 2 người nảy sinh tình cảm. Do thiếu tiền ăn chơi, Kiều và Tùng bàn bạc cách kiếm tiền từ mối quan hệ giữa Kiều với ông Bình. Biết ông Bình giàu có, Kiều bàn với Tùng lên kế hoạch sát hại để cướp tài sản. Để thực hiện kế hoạch, ngày 26-1, Kiều hẹn ông Bình đến khách sạn Mai Đan ở tổ 32 phường Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên để “bàn chuyện làm ăn”.

Khi ông Bình đến, Kiều và Tùng bất ngờ trói ông Bình, dùng băng dính dán miệng, cướp tài sản. Do bị chống cự quyết liệt nên Kiều và Tùng đã dùng dao đâm chết ông Bình rồi cướp 2 điện thoại di động, 2 thẻ ATM và một số tiền mặt. Gây án xong, Kiều và Tùng bỏ trốn.

Trong một diễn biến khác cũng tại TP Thái Nguyên, vào khoảng 14 giờ ngày 27-1, do không liên lạc điện thoại được với ông Bình trong thời gian dài mà không rõ nguyên nhân, người nhà của ông hoảng hốt đi tìm. Sau khi thấy ô tô của ông Bình đỗ tại khuôn viên khách sạn Mai Đan, người nhà ông Bình đã yêu cầu nhân viên khách sạn mở cửa phòng và phát hiện án mạng. Công an tỉnh Thái Nguyên ngay lập tức tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khẩn trương điều tra. Chiều 28-1, thi thể ông Bình được bàn giao cho gia đình để mai táng.

Đêm 27-1, sau khi vào TP Vinh (Nghệ An), Kiều và Tùng thuê phòng ở một khách sạn thuộc phường Bến Thủy để nghỉ. Đến đêm 28-1, qua báo chí, biết đang bị Công an Thái Nguyên truy lùng, Kiều và Tùng mua thuốc trừ sâu về để cùng tự tử song chủ khách sạn phát hiện được và đã kịp đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An rồi báo công an bắt giữ. Sáng 29-1, sau khi sức khỏe của Kiều và Tùng đã ổn định, Công an Thái Nguyên tiến hành di lý về Thái Nguyên để phục vụ công tác điều tra.