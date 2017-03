Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc: Khẳng định vai trò quan trọng của luật sư

Ông Lê Thúc Anh là chủ tịch liên đoàn Luật sư Hôm qua, hơn 320 đại biểu luật sư cả nước đã bầu Hội đồng luật sư toàn quốc - cơ quan thường trực của liên đoàn giữa hai kỳ đại hội. Cơ cấu Hội đồng luật sư toàn quốc là 93 vị, gồm 62 trưởng đoàn luật sư các tỉnh, thành (cả nước chỉ còn Lai Châu chưa lập đoàn) và 31 người do bầu cử. Chuẩn bị cho cuộc bầu cử này, Hội đồng lâm thời đã giới thiệu 31 vị; các đoàn luật sư, tổ đại biểu luật sư đề cử và tự ứng cử thêm chín người. Cuộc bầu cử được tiến hành khách quan, dân chủ với sự giám sát của 24 vị trong ban kiểm phiếu do đại hội bầu. Kết quả là 27/31 ứng viên do Hội đồng lâm thời giới thiệu trúng cử, 4/9 ứng viên do các đoàn luật sư, tổ đại biểu đề cử và tự ứng cử trúng cử. Tối qua, 93 ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc đã bầu ra 21 ủy viên Ban Thường vụ liên đoàn, đồng thời bầu ban lãnh đạo gồm Chủ tịch Liên đoàn Lê Thúc Anh (nguyên Phó Chánh án TAND tối cao, hiện là luật sư Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Bốn phó chủ tịch là các ông Nguyễn Văn Thảo (nguyên Vụ trưởng Vụ Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp, hiện là luật sư Đoàn luật sư TP Hà Nội), ông Đỗ Ngọc Thịnh (nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, Ban Tổ chức trung ương, hiện là luật sư thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội) và hai luật sư Trương Trọng Nghĩa (Đoàn luật sư TP.HCM), Phạm Hồng Hải (Đoàn luật sư TP Hà Nội). Ban lãnh đạo cũng đã thống nhất phân công ông Thảo làm phó chủ tịch thường trực, ông Thịnh kiêm tổng thư ký.