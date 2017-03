“Đại tá công an” xài... đồ chợ

TỪ LÁ ĐƠN TỐ CÁO

Ngày 15-9-2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đồng Xoài nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Ngọc (SN 1956, thường trú khu phố Tân Đồng I, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài) tố cáo Huỳnh Tấn Tài về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Huỳnh Tấn Tài





Công an ghi lời khai nhân chứng

Theo đơn của ông Ngọc, khoảng tháng 5-2012, Tài từ xã Quảng Tín, huyện Đắk Giấp, tỉnh Đắk Nông đến khách sạn Ngọc Trâm (tại khu phố Tân Đồng I, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài) do ông Ngọc làm chủ để thuê phòng. Sau nhiều ngày nghỉ trọ, Tài lân la tiếp xúc, làm quen với ông Ngọc. Qua nói chuyện, Tài biết được gia đình ông Ngọc có một người con trai đã tốt nghiệp Đại học Ngoại thương hai năm nay, nhưng chưa có việc làm. Tài tự giới thiệu trước đây từng công tác trong ngành công an, quen biết một số cán bộ cấp cao của tỉnh có khả năng xin cho con trai ông Ngọc vào làm việc tại bất kỳ cơ quan nào trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Tin lời, gia đình ông Ngọc nhờ Tài xin việc cho con. Từ màn kịch trên, Tài đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn của gia đình ông Ngọc rồi bỏ trốn.

Từ thông tin thu thập được và bằng biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn các trinh sát đã xác định được nơi Tài đang lẩn trốn tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Chỉ sau hai ngày, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ Tài khi y đang lẩn trốn tại khách sạn Thiên Mã (Nha Trang) và di lý đối tượng về Công an thị xã Đồng Xoài để tiếp tục điều tra.

Tại đây, Tài đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Toàn bộ số tiền lừa đảo của ông Ngọc, Tài đã dùng mua vé số, trả nợ cá độ bóng đá và ăn chơi tiêu xài hết. Không có một mối quan hệ với bất kỳ cơ quan nhà nước nào, nhưng để tạo được lòng tin cho gia đình ông Ngọc, Tài dựng lên một màn kịch hoàn hảo mà y “nhập vai” một đại tá công an về hưu, quen biết với nhiều cơ quan nhà nước và một số lãnh đạo cấp cao của tỉnh. Để gia đình ông Ngọc tin tưởng, y thường xuyên mặc bộ đồ có màu sắc và kiểu cách giống đồ quân phục của lực lượng công an.

NHỮNG MÀN KỊCH MAN TRÁ

Nhận hồ sơ xin việc, hằng ngày Tài điều khiển xe mô tô ra khỏi khách sạn chạy lòng vòng để gia đình ông Ngọc nghĩ Tài đang đi xin việc cho con trai ông. Hắn thường xuyên tạo những cuộc điện thoại giả, nói chuyện về việc hồ sơ xin việc đã được Sở Công thương chấp thuận. Đến ngày 11-6-2012, Tài đến gặp ông Ngọc nói cần một số tiền để lo công việc và yêu cầu đưa 15 triệu đồng, nhưng ông Ngọc đưa cho Tài 20 triệu đồng. Cùng ngày, Tài ba lần yêu cầu ông Ngọc đưa thêm hơn 44 triệu đồng. Hai tuần sau, khi đã tiêu hết số tiền trên, Tài nói với ông Ngọc là Sở Công thương đã nhận hồ sơ sắp ra quyết định, yêu cầu đưa thêm 230 triệu đồng.

Sau đó, Tài gọi điện thoại cho ông Ngọc nói đang gặp cán bộ lãnh đạo tỉnh, yêu cầu ông đến trụ sở tỉnh ủy. Khi ông Ngọc đến nơi, Tài từ trong tỉnh ủy đi ra tay cầm hồ sơ và nói đã xin được việc. Đồng thời, hắn nói ông Ngọc chở đến Sở Công thương để nộp hồ sơ. Đến nơi, Tài bảo ông ngồi ngoài để y vào làm việc. Khoảng 30 phút sau, Tài quay ra nói đã xong việc và yêu cầu ông Ngọc đưa thêm 100 triệu đồng. Tổng số tiền Tài đã yêu cầu ông Ngọc đưa để xin việc là 394 triệu đồng. Nhiều lần Tài hẹn mà không thấy có quyết định gọi con trai đi làm, ông Ngọc hỏi, Tài liền đưa ông đến gặp lãnh đạo Sở Công thương. Tới nơi, Tài để ông Ngọc ngồi tại phòng khách còn y đi lên lầu “gặp lãnh đạo”. Sau đó hắn xuống nói lại cho ông Tài biết ngày hôm sau đến nhận phiếu may đồng phục.

Màn kịch cuối, ngày hôm sau Tài đưa con ông Ngọc đến Sở Công thương giả nhận phiếu may đồ, rồi chở đến tiệm may Hương Giang (tại ấp 3, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài) đặt may hai bộ đồ quản lý thị trường (trước đó Tài đã mua hai xấp vải đến và sắp đặt trước).

Nhận thấy hai xấp vải màu không giống với màu đồng phục của cán bộ quản lý thị trường, con trai ông Ngọc tỏ ra nghi ngờ và nói lại cho ông Ngọc biết. Đồng thời, khi kiểm tra kỹ bộ đồ Tài hay mặc nói là đại tá công an về hưu, nạn nhân phát hiện trên quần có mác của Tổng cục Hậu cần quân đội nhân dân Việt Nam và chiếc áo được bán nhiều ngoài chợ. Biết bị lừa, ông Ngọc đã làm đơn tố cáo đến công an.

Hiện Công an thị xã Đồng Xoài đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Huỳnh Tấn Tài. Vụ việc trên là bài học cho tất cả mọi người đối với chiêu bài xin việc làm, chạy trường, chạy điểm của bọn lừa đảo.



Theo AN HÒA - MINH ANH (CATP)