Đại tướng Lê Hồng Anh: ‘Tội phạm đang gây bất an cho dân’

Một số băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp - Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “sâm) làm giám đốc Công ty TNHH Đại An, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh. Khi được làm chủ đầu tư hai khu chợ , Minh lập ra các ban quản lý chợ, thu tiền bất hợp lý, đặt phí bến bãi tùy tiện, cho đàn em dằn mặt, cầm đường nếu phản ứng. Bộ Công an đã đề nghị truy tố Minh “sâm” cùng đồng phạm về tội cưỡng đoạt tài sản. - Hà Tuấn Dũng ( Dũng “mặt sắt”) là giám đốc Công ty Tuấn Đông, trụ sở đặt tại TP Móng Cái, Quảng Ninh. Dũng cầm đầu một băng nhóm chuyên “bảo kê” hàng hóa qua biên giới trái phép ở Quảng Ninh. Dũng bị Bộ Công an bắt về hành vi buôn lậu ô tô. - Lê Quang Đông là chủ doanh nghiệp khoáng sản ở tỉnh Hòa Bình nhưng thực chất là một ông trùm buôn bán ma túy. Đông bị bắt giữ khi chở 140 bánh heroin… Quảng Nam: Tổ chức cao điểm tấn công tội phạm Sáng 6-1, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đến thăm, làm việc tại Công an tỉnh Quảng Nam. Bộ trưởng chỉ đạo: Thời gian tới, Quảng Nam cần tập trung làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Công an tỉnh phải kịp thời đề xuất, xây dựng các phương án, biện pháp đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp và truy nã tội phạm… KIM THÁI