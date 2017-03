Đại tướng Trần Đại Quang gửi thư khen CA Sơn La phá án

Hiện trường nơi xảy ra vụ đấu súng

Như tin đã đưa, vào lúc 20h30’ ngày 7/3, Tổ công tác do lực lượng Công an tỉnh Sơn La hợp với một số đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ tiếp tục đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Mùi. Trong quá trình làm nhiệm vụ tại bản Nà Tén, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, Sơn La, lực lượng chức năng đã phát hiện một nhóm khoảng 10 đối tượng có vũ trang vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn theo hướng từ khu vực biên giới vào nội địa.

Khi phát hiện tổ công tác, các đối tượng đã xua chó săn để tấn công và dùng súng quân dụng bắn thẳng về phía tổ công tác. Để trấn áp tội phạm và đảm bảo an toàn tuyệt đối lực lượng làm nhiệm vụ, buộc tổ công tác phải nổ súng để phòng vệ chính đáng và đã tiêu diệt 1 đối tượng. Các đối tượng còn lại bỏ chạy về phía biên giới.

Tại hiện trường, Công an đã phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng AK, 1 khẩu súng K59, 32 viên đạn cùng nhiều vỏ đạn, 2 ba lô bên trong đựng 40 bánh hê rô in cùng một số vật chứng liên quan khác.

Đại tá Trần Anh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương tổ chức điều tra, truy bắt các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.