Đại úy công an mất chức vì vụ nghi oan Hào Anh ăn trộm

Ngày 17/9, Công an tỉnh Cà Mau gửi văn bản đến gia đình bà Phạm Thị Thoa ở phường 8, TP Cà Mau, khẳng định, Nguyễn Hoàng Anh (Hào Anh, 17 tuổi) không ăn trộm như tố cáo của ông Lê Trường Giang.

Đây là văn bản chính thức do đại tá Võ Minh Phương (Phó giám đốc Công an Cà Mau) ký, trao tận tay bà Thoa sau gần nửa năm người mẹ này bỏ công ăn việc làm để đấu tranh đòi lại công bằng cho con.

Hào Anh khi còn làm bốc vác. Ảnh: Duy Khang.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, ngày 26/3, ông Giang báo mất trộm và chỉ 2 nghi can là Hào Anh và Đồng Phạm Minh (16 tuổi). Đại úy Phan Hoài Vũ, Phó công an phường 8 mời Minh và Hào Anh đến trụ sở làm việc nhưng không thông báo cho gia đình đến giám hộ "là trái pháp luật" nên bị kỷ luật cảnh cáo, chuyển công tác khác.

Theo kế hoạch, sáng 18/9 chính quyền địa phương sẽ mời người dân đến Công an phường 8, công bố kết luận Hào Anh "không phạm tội" để giải oan cho thiếu niên này.

Hào Anh cho biết, chiều 25/3, lĩnh lương bốc vác được hơn 100.000 đồng nên xin phép mẹ đi chơi game tại tiệm Anh Tuấn (ở phường 8) đến rạng sáng hôm sau mới về nhà. Khi đi làm thuê trở lại thì Hào Anh bị công an phường mời đến trụ sở để hỏi về vụ trộm nhà ông Giang. Sau hôm đó, Hào Anh bị hàng xóm kỳ thị vì cho rằng là người xấu.

Gần 4 năm trước Hào Anh bị hành hạ dã man ở trại tôm giống Minh Đức (huyện Đầm Dơi, Cà Mau). Khi vụ án khép lại, Hào Anh vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau sống một thời gian rồi về ở với mẹ trong căn nhà trọ ở phường 8. Sau nhiều tháng theo cha dượng làm thợ mộc và phụ bán cà phê ở Đầm Dơi, đầu năm nay, cậu xin làm bốc vác cho một công ty lương thực với lương công nhật 100.000-130.000 đồng cho đến khi bị công an phường mời thẩm vấn. Hồi tuần trước, Hào Anh tìm nơi học nghề hớt tóc nhưng sau đó về nhà khóc, cho rằng bị nhiều người gọi là "thằng ăn trộm".

Hiện số tiền hơn nửa tỷ đồng và vài nghìn USD các nhà hảo tâm hỗ trợ Hào Anh đang được gửi tại ngân hàng. Khi đủ 18 tuổi, Hào Anh sẽ được trao số tiền này.

Theo Duy Khang (VNE)